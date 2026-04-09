El Caso Mascarillas: Testimonios Revelan Preocupación, Órdenes y Amenazas en el Juicio a Ábalos

La tercera sesión del juicio por el 'caso Mascarillas' en el Tribunal Supremo destapa nuevos detalles sobre las presuntas tramas de corrupción. Declaraciones clave, como las de Leonor González Pano y Álvaro Gallego, arrojan luz sobre el papel de Claudio Rivas, las reuniones ministeriales, la venta de propiedades y el manejo de fondos. Además, se revelan presuntas amenazas de Koldo García y el trato a Claudia Montes, con el fin de arrojar luz sobre los hechos y las responsabilidades.

El cese de José Luis Ábalos generó preocupación en Claudio Rivas . Según la declaración de Leonor González Pano, el impacto emocional fue significativo. Confirmando las reuniones en el Ministerio de Industria, la testigo relata cómo la noticia del cese, comunicada por Víctor de Aldama, afectó a Claudio Rivas , quien se mostró profundamente alterado.

En el contexto del caso de las mascarillas, González Pano, hija de Carmen Pano, ofreció su testimonio ante el Tribunal Supremo, portando un rosario, elemento que añadió un matiz personal y emotivo a su declaración. Se confirma la orden de venta del chalet de La Alcaidesa, impartida por Claudio Rivas a través de la empresa Have Got Time. La reunión en el Ministerio de Industria, otro punto clave en la investigación, fue un encuentro del que Claudio Rivas salió complacido, según el relato de González Pano. La testigo, quien fue administradora de Have Got Time, enfatizó que no era ella quien dirigía la empresa, sino Claudio Rivas, quien daba las órdenes y ella recibía una nómina mensual de 3.500 euros. Respecto a su relación con Víctor de Aldama, González Pano describió una evolución desde una relación de pareja juvenil a una amistad profunda, incluso familiar. Fue ella quien sugirió a su madre que Víctor de Aldama colaborara en la empresa, aprovechando sus contactos en el Ministerio, ya que Aldama presumía de una estrecha relación con Ábalos. El testimonio del chófer Álvaro Gallego, quien supuestamente transportó a Carmen Pano a la sede del PSOE, añade otro ángulo a la trama. Gallego relató haber llevado a Carmen Pano a la calle Alfonso XIII para entregar dinero, observando fajos de billetes en una bolsa transparente dentro de una bolsa marrón. Posteriormente, la misma bolsa, o una similar, fue utilizada para un viaje a Ferraz. Gallego indicó que el dinero, destinado al pago de una licencia, provenía de Claudio Rivas, según supo por un emisario de éste. Se mencionan pagos por una licencia de 600.000 euros. Además, Enrique Martínez Torres, empleado de LogiRAIL, denunció amenazas de Koldo García por el trato a Claudia Montes. Torres relató haber sido cesado como gerente norte debido a desacuerdos con sus superiores respecto al manejo del caso de Claudia Montes, quien, según Torres, recibía instrucciones de Koldo para no presentarse a trabajar. Torres afirmó haber recibido llamadas amenazantes de Koldo dirigidas a la directiva de Logirail. Finalmente, se destaca el papel de Claudia Montes, descrita como una persona que aprovechaba los tiempos muertos en LogiRail para leer en la biblioteca. El directivo de Adif reconoció haber registrado 'presi' junto al nombre de la novia de Ábalos, indicando que su caso era 'especial' y debía ser reportado directamente a la presidenta





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