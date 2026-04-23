El Caso Kitchen Resurge y Amenaza la Imagen del PP

La reaparición del caso Kitchen, con las declaraciones de Mariano Rajoy y Luis Bárcenos, pone en jaque al Partido Popular, reviviendo viejas acusaciones de corrupción y financiación ilegal. El PP intenta minimizar el impacto, enfocándose en otras prioridades como el acuerdo con Vox y la prioridad nacional.

En un momento crítico para el Partido Popular , marcado por los resultados decepcionantes en las elecciones catalanas de 2021 y las sombras de la corrupción , Pablo Casado intentó una medida drástica: la venta de la sede central del partido en la calle Génova.

Casado expresaba su frustración ante la acumulación de casos, lamentando haber tenido que afrontar el caso Gürtel al asumir el liderazgo, pero sintiéndose abrumado por la revelación del caso Kitchen, un asunto que, según él, no se le había comunicado previamente. En aquel momento, Alberto Núñez Feijóo, entonces presidente de Galicia, se opuso firmemente a la venta de la sede, argumentando que era necesario perseverar y superar las dificultades.

Cinco años después, el caso Kitchen resurge, amenazando con sumir al PP en un nuevo ciclo de controversia, similar al que condujo a la moción de censura de 2018 y a la pérdida del poder. La declaración de Mariano Rajoy como testigo, a pesar de la indignación de los socialistas que abogaban por su imputación, junto con las acusaciones de Luis Bárcenos, quien lo señala como conocedor y promotor de la operación Kitchen, representa un punto de inflexión para la imagen del partido.

Sin embargo, miembros de la cúpula y diputados del PP insisten en que estos eventos ya no tienen impacto en el electorado. Argumentan que, en un contexto de polarización, los escándalos no influyen en la decisión de voto, y que la verdadera preocupación del PP reside en la competencia con Vox y en la cuestión de la prioridad nacional, una iniciativa que fortalece la posición de Vox y representa una victoria concreta para el partido.

Se considera que Rajoy, con su experiencia en comparecencias judiciales, no cometerá errores y que, aunque el caso Kitchen evoca el pasado y los peores resultados electorales del PP, la situación ha cambiado. La clave para superar la crisis reside en que Jorge Fernández Díaz no involucre a Rajoy en la operación, lo que, según las expectativas del PP, no ocurrirá.

Mientras tanto, la dirección actual del partido minimiza la importancia del caso Kitchen, considerándolo un asunto del pasado, superado por las preocupaciones actuales, como el acuerdo con Vox sobre la prioridad nacional en los servicios sociales. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ordenado mantener la calma y confiar en que el caso Kitchen se resolverá rápidamente, mientras que los casos que afectan al gobierno de Pedro Sánchez, por involucrar a colaboradores cercanos, tendrán un impacto más duradero.

El PP rechaza las demandas del gobierno de apartar a Rajoy del partido, argumentando que la situación de Zapatero es comparable y que el caso Kitchen no afectará al voto de los electores. Aunque Rajoy no participará en la campaña andaluza, el PP no planea renegar de su figura, reconociendo su importancia en la historia del partido.

A pesar de los esfuerzos por minimizar el impacto de los casos, se observa un cambio en la estrategia del PP en el Congreso, lo que sugiere que la situación podría ser más compleja de lo que se admite públicamente





elpais_espana / 🏆 22. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Caso Kitchen Partido Popular Mariano Rajoy Pablo Casado Alberto Núñez Feijóo Corrupción Financiación Ilegal Vox Prioridad Nacional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Caso Kitchen: Bárcenas e Iglesias señalan al exchófer como pieza claveLuis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, han testificado en el juicio del caso Kitchen, señalando a Sergio Ríos, su exchófer, como una persona de total confianza que luego los traicionó. Lo describen como su 'chico para todo' y alguien con gran acceso a su intimidad, implicándolo directamente en la operación de espionaje. La Fiscalía pide una pena de casi 12 años y medio de prisión para Ríos.

Read more »

Juicio Kitchen, Caso Mascarillas, Plan de Vivienda e Investidura en Extremadura marcan la jornadaNuevos testimonios en el juicio por la operación Kitchen y el caso de las mascarillas, aprobación del Plan Estatal de Vivienda y debate de investidura de María Guardiola en Extremadura son los principales acontecimientos del día.

Read more »

Caso Kitchen: varios policías niegan conocer el uso de fondos reservados para espiar a BárcenasLa investigación sigue centrada en esclarecer el papel de los distintos mandos policiales y responsables políticos en una de las piezas más sensibles derivadas del caso Gürtel.

Read more »

El abogado que Bárcenas señaló como vinculado al PP elude declarar por 'secreto profesional'Entre las declaraciones por el caso Kitchen de este miércoles, destacaba entre otras la del abogado

Read more »

Rajoy y Cospedal declaran en el caso KitchenEl juicio del caso Kitchen llega a un punto crucial con la declaración de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal como testigos, en un contexto marcado por restricciones a las preguntas de la acusación y una investigación considerada frustrada.

Read more »

Operación Kitchen: El Caso que Sacudió al Gobierno de RajoyInvestigación exhaustiva sobre la Operación Kitchen, una operación policial secreta que involucró al Ministerio del Interior y al entonces presidente Mariano Rajoy, revelando detalles sobre la contabilidad paralela del Partido Popular y las posibles implicaciones de altos cargos del gobierno.

Read more »