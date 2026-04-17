El Caso Kitchen avanza, la Justicia mira a Ábalos y el juez Peinado cierra el cerco sobre Begoña Gómez

La semana judicial en España ha estado marcada por el avance del caso Kitchen, el juicio por las mascarillas y el cierre de instrucción contra Begoña Gómez. En el plano internacional, Pedro Sánchez fortalece lazos con China, mientras Hungría sufre un revés electoral para Orbán. Público desvela la fragmentación de contratos en el Hospital de Alcorcón y se celebra un hito en la cura del VIH.

El equipo de Informe Público hace un repaso de los acontecimientos más relevantes de la semana, una etapa dominada por la intensa actividad judicial.

En el juicio del caso Kitchen, ha comparecido Gonzalo Fraga, inspector jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional y quien instruyó la causa. Fraga ha revelado que los alias el Asturiano y el Barbas se utilizaban para referirse a Mariano Rajoy.

Es crucial destacar que El Barbas estaba al tanto de esta operación parapolicial, desarrollada al margen de la ley y sin supervisión judicial en 2013, cuyo objetivo era confiscar documentos comprometedores sobre el Partido Popular que Luis Bárcenas pudiera poseer.

Paralelamente, ha continuado el juicio por el caso de las mascarillas, donde todas las pistas apuntan hacia José Luis Ábalos y Koldo García. Los interrogatorios de esta semana han puesto de manifiesto la estrecha vinculación del empresario Víctor de Aldama con Koldo, quien accedía y salía del Ministerio de Transportes con una familiaridad impropia de un cargo externo, presuntamente con la complicidad del exministro.

Mientras tanto, la pareja de Isabel Díaz Ayuso no ha recibido noticias favorables. La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso contra la solicitud del juzgado de requerir a la UCO un informe sobre la pieza separada que investiga si Alberto González Amador abonó una comisión encubierta a un directivo del Grupo Quirón.

Otro movimiento significativo ha sido el del juez Juan Carlos Peinado, quien ha concluido la instrucción del caso contra Begoña Gómez, aproximándola al banquillo de los acusados tras dos años de una investigación que ha generado considerable controversia. El magistrado pretende que la esposa de Pedro Sánchez se someta a un juicio con jurado popular.

El presidente del Gobierno ha respondido a esta resolución desde China, país que ha visitado en un viaje oficial, donde se ha reunido con Xi Jinping. Jinping afirmó que España se encuentra en el lado correcto de la historia. Sánchez se ha posicionado como el líder europeo que más ha enfatizado la necesidad de fortalecer la relación de la Unión Europea con Pekín.

Xi Jinping ha valorado positivamente la disposición de España al diálogo y su aspiración a ejercer como puente diplomático con Europa.

En el ámbito nacional, el debate político se ha visto marcado por la actitud hostil del diputado de Vox, José María Sánchez, quien ha protagonizado un altercado con el vicepresidente del Congreso, Alfonso Gómez Rodríguez de Celis. El representante de la ultraderecha acumula un historial de provocaciones y faltas de respeto.

Esta semana, Público ha continuado con sus investigaciones, desvelando cómo el Hospital de Alcorcón fraccionó contratos menores para mantener su importe por debajo del límite legal. Este hospital es un ejemplo de la práctica habitual en los hospitales públicos madrileños de dividir sus adquisiciones en numerosos contratos de escasa cuantía para eludir la licitación pública.

Otro asunto de gran relevancia ha sido la aprobación por parte del Gobierno del real decreto que inicia el proceso de regularización extraordinaria de migrantes. Esta medida abre la posibilidad para miles de personas que residen actualmente en España de acceder a derechos fundamentales como la residencia y el empleo.

En el contexto europeo, no se puede obviar la derrota electoral de Viktor Orbán en Hungría, donde el candidato conservador Péter Magyar ha conseguido una mayoría histórica. La pérdida de poder del Fidesz, el partido de Orbán, representa un alivio significativo para la Unión Europea y para Ucrania. La relación entre Orbán y Bruselas ha sido notablemente tensa; el primer ministro húngaro nunca ha ocultado su simpatía por Putin y, desde el inicio de la guerra en Ucrania, ha vetado numerosas medidas de apoyo a Kiev.

Finalmente, Adhik Arrilucea, periodista de ciencia de Público, presenta una de las noticias más positivas de la semana: un hombre de 63 años se ha convertido en la décima persona a nivel mundial curada del VIH gracias a un trasplante de células madre. Este caso, conocido como el paciente de Oslo, ha sido publicado en Nature Microbiology en un estudio liderado por el Hospital Universitario de Oslo, con la colaboración del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa de Barcelona





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