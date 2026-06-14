El caso del móvil de Rodolfo Reyes: nuevas revelaciones sobre la implicación de Zapatero en el rescate de Plus Ultra

La Audiencia Nacional reactiva la orden de detención del empresario venezolano Rodolfo Reyes tras la entrega del contenido de su teléfono por parte de la agencia estadounidense HSI. Las conversaciones podrían vincular al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con los esfuerzos para obtener el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra, supuestamente a través de una red de blanqueo. La defensa de Zapatero cuestiona la validez de la prueba por dudas sobre la cadena de custodia.

La Audiencia Nacional ha reactivado una orden de detención internacional contra el empresario venezolano Rodolfo Reyes , socio mayoritario de la aerolínea Plus Ultra , tras recibir de la agencia estadounidense Homeland Security Investigations ( HSI ) el contenido completo de su teléfono móvil, incautado en 2021.

El juez de instrucción José Luis Calama, que investiga el rescate público de 53 millones de euros concedido a la compañía durante la pandemia, busca interrogar a Reyes por su presunta participación en un plan para desviar parte de esos fondos a una red de blanqueo de capitales. Este nuevo capítulo del caso gira en torno a la extracción telefónica, que ahora podría servir como prueba en un eventual juicio contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo despacho y el de sus hijas ya fueron registrados por orden judicial.

El contenido del móvil de Reyes, que incluye conversaciones con otros responsables de Plus Ultra, apuntaría a que Zapatero pudo estar involucrado en gestiones extraoficiales para lograr el rescate gubernamental en 2021, al margen de los cauces institucionales. En uno de los mensajes, Reyes responde a un interlocutor que habla de "altas recomendaciones" tras una reunión con el entonces secretario de Estado de Transportes: "Sí, bro. Nuestro pana Zapatero detrás".

Esta frase, ya citada en informes policiales, ha sido clave para que el juez Calama impute al expresidente por sospechas de tráfico de influencias. La entrega del material telefónico por parte de Estados Unidos se produce después de cinco años de retenciones y tras una serie de hitos procesales que incluyen la deportación de Reyes desde Miami, la orden de busca y captura internacional y la intervención de Interpol.

Sin embargo, la defensa de Zapatero ha planteado serias objeciones a la validez de la prueba. Su abogado denuncia que en la causa no consta formalmente la extracción del móvil de Reyes y que el uso "fragmentario" de sus comunicaciones genera indefensión. Por ello, ha solicitado que se incorpore el contenido íntegro y que se pida a Estados Unidos información detallada sobre cómo se obtuvo el teléfono, si se respetó la cadena de custodia y las garantías legales.

El juez Calama, consciente de estas lagunas, ya ha pedido autorización a las autoridades estadounidenses para que la extracción telefónica pueda ser utilizada como prueba en un juicio en España, intentando así sortear posibles nulidades. Esta petición evidencia la importancia decisiva que el tribunal otorga al dispositivo de Reyes, al que considera el hilo conductor de la supuesta estructura de tráfico de influencias que beneficio a Plus Ultra.

La cronología del caso muestra un entramado de cooperación internacional y dilaciones procesales. Tras la detención de Reyes en el aeropuerto de Miami por agentes de HSI y la clonación de su teléfono en 2021, la jueza instructora original dictó una orden de busca y captura. Interpol inicialmente rechazó parte de las solicitudes por defectos formales, pero luego reactivó la orden tras aclaraciones del juez Calama.

La reciente entrega del contenido del móvil por parte de HSI a la policía española ha desbloqueado la investigación, permitiendo al magistrado imputar a Zapatero y registrar sus dependencias. No obstante, el expresidente ha pedido al juez que exija a EEUU más transparencia sobre el origen de la prueba, argumentando que cualquier irregularidad en su obtención Could invalidar todo el proceso.

Esta batalla legal sobre la validez de la evidencia electrónica amenaza con alargar un caso que ya supera los cinco años de investigaciones y que sitúa en el centro del debate la legalidad de la cooperación policial transfronteriza





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