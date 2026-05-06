El caso Ábalos llega a su fin: Aldama, el ornitorrinco procesal, y las peticiones de condena de la fiscalía

El juicio del caso Ábalos ha concluido con los interrogatorios, dejando a la vista para sentencia. Víctor de Aldama, acusado de varios delitos, ha acusado a otros sin pruebas, lo que su abogada ha denominado un ornitorrinco procesal. La fiscalía pide 24 años para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama, mientras el PP busca una pena menor para este último.

El caso Ábalos ha llegado a su fase final con el cierre de los interrogatorios esta semana, quedando el proceso visto para sentencia. Víctor de Aldama, uno de los acusados, no solo ha reconocido sus propios delitos, sino que también ha acusado a otras personas de crímenes que no están siendo investigados en este juicio.

Como acusado, y no como testigo, Aldama tiene la libertad de mentir o inventar lo que desee, una peculiaridad que la abogada de Koldo García ha calificado como un ornitorrinco procesal. Mientras Ábalos y Koldo intentan defenderse desde la inocencia y la ingenuidad, Aldama ha optado por una estrategia acusadora que ya está dando frutos. Esta semana se han conocido las peticiones de condena de la fiscalía: 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y siete para Aldama.

Sin embargo, el Partido Popular, que actúa como denunciante en este caso, solicita una pena menor para Aldama que podría evitarle la prisión. Para analizar estos desarrollos, elDiario.es ha hablado con la periodista Elena Herrera, quien ha seguido el juicio de cerca.

Además, el programa Un tema Al día, el podcast diario de actualidad de elDiario.es, ha dedicado un episodio a este caso. Con una duración de unos 15 minutos, el podcast explica cada día un tema de actualidad y está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es. Ganador del Premio Ondas al podcast Revelación, Un tema Al día es el daily líder en plataformas como Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, con más de 190.000 suscriptores.

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