El Blade KinetiCore es un casco diseñado para ciclistas que buscan aventuras por caminos de grava polvorientos y kilómetros de carretera. Combina un perfil elegante y aerodinámico con una distintiva construcción de doble carcasa.

El casco ideal para ciclistas que buscan aventuras por caminos de grava polvorientos y kilómetros de carretera. Diseñado para momentos en que la ruta cambia de carretera a grava, el Blade KinetiCore combina un perfil elegante y aerodinámico con una distintiva construcción de doble carcasa.

La marcada línea donde se unen ambas carcasas añade tensión visual, otorgando al casco un carácter dinámico y llamativo. En el interior, el acolchado suave y denso proporciona una comodidad duradera desde la primera hora hasta el último tramo. El sistema de ajuste se adapta sin esfuerzo para una sensación suave y sin presión. Perfecto para ciclistas que buscan largas distancias.

Ya sea que busques carreteras tranquilas o te pierdas en la aventura, el Blade KinetiCore está listo para cada curva. El avanzado sistema TurnSys de Lazer ofrece un ajuste preciso y fácilmente regulable, tanto horizontal como verticalmente. Un nuevo divisor de correas permite un ajuste aún más preciso, manteniendo las correas en una posición constante para una comodidad estable durante todo el recorrido. El soporte integrado para gafas garantiza que permanezcan seguras cuando no se usan.

Diseñado con la tecnología de impacto rotacional KinetiCore de Lazer, las zonas de deformación redirigen la energía del impacto lejos de la cabeza, ofreciendo una protección avanzada. KinetiCore está integrado directamente en la estructura interna del casco. Este enfoque integrado reduce el uso de materiales, lo que hace que el casco sea más ligero y mejora la ventilación sin comprometer la seguridad.

La visibilidad se puede mejorar acoplando la luz LED Universal Lazer a la parte trasera del casco mediante el sistema de montaje directo integrado, lo que facilita destacar en condiciones de poca luz. El Blade KinetiCore es ligero, elegante y está preparado para largas jornadas al aire libre; te permite concentrarte en la aventura, no en el equipo.

El casco Blade KinetiCore estará disponible en septiembre en la página web oficial de Lazer y en distribuidores seleccionados de todo el mundo. En Asturias, las 8 subidas en bici que no te puedes perder por el parque natural de Fuentes del Narcea





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