El Casamiento de Figaro en el Teatro Real: Estreno Adelantado y Contexto Político

El Teatro Real adelanta el estreno del Casamiento de Figaro al lunes 9. La dirección justifica la medida por la huelga general del 11, buscando equilibrar el derecho laboral y el compromiso con el público.

El Teatro Real de Madrid ha confirmado el adelanto del estreno de la ópera El Casamiento de Figaro, reprogramando la función para el lunes 9 en lugar del martes 10 originalmente previsto. Esta decisión inmediata de la dirección del centro cultural responde directamente a la convocatoria de huelga general en España para el miércoles 11, buscando una solución práctica que permita a los empleados ejercer su derecho laboral sin afectar la experiencia del público asistente.

Logística del Estreno y Huelga General

La Dirección del Teatro Real tomó la determinación de recolocar las entradas ya vendidas y garantizar la compatibilidad entre el derecho a la huelga del personal y el compromiso adquirido con la audiencia. Al anticipar la fecha de la función al lunes 9, se asegura que los artistas y trabajadores puedan participar en las movilizaciones del día siguiente sin interrupciones en sus responsabilidades artísticas previas, manteniendo la integridad del ciclo de programación.

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Actualización del Director de Escena Pascal Carsen

El director de escena Pascal Carsen define los temas centrales de la obra como la política, entendida específicamente como el manejo del sexo en los espacios de poder y el trato que los hombres otorgan a las mujeres. Carsen establece que, para ser fieles al espíritu original del texto de Beaumarchais, no es viable representar la acción con vestuario de hace 250 años, optando por una traslación contemporánea que resuene con la actualidad.

En esta versión, las andanzas del conde de Almaviva, quien busca ejercer el derecho de pernada sobre Susanna, la prometida de Fígaro, se presentan con el mandatario francés vistiendo ropa actual. Este cambio de contexto visual transforma la percepción de la lucha de clases y de sexos, haciendo que las dinámicas de poder y explotación se sientan radicalmente diferentes para el espectador moderno en comparación con la producción de finales del siglo XVIII.

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Intérpretes Principales y Historia del Repertorio

La producción cuenta con la dirección musical de Stefano Montanari y destaca a Sara Blanch como la soprano catalana que interpreta a Susanna, la verdadera víctima de las maquinaciones. La soprano ucraniana se encargará de dar vida a la condesa de Almaviva, mientras que el papel de Fígaro, el sirviente que no quiere ser burlado, es interpretado por un tenor cuya identidad se mantiene en el contexto de la información disponible sobre los ensayos.

Beaumarchais escribió el texto original para una obra prohibida y censurada que captó el descontento popular y la injusticia del Antiguo Régimen en Francia, detonantes de la Revolución francesa. Aunque Lorenzo da Ponte rebajó la obra para la música de Mozart convirtiéndola en una comedia de enredos, la crítica al sistema sigue presente. Carsen recupera el diálogo escandaloso eliminado por el libretista italiano para reavivar la vigencia de la sátira social.

Vigencia de la Ópera en España

El Casamiento de Figaro ha sido una auténtica rareza en el repertorio español, recibiendo en su estreno en 1903 en el Real una crítica que afirmaba que óperas tan cultas y aburridas solo debían representarse en conservatorios. Sin embargo, desde la reapertura del Teatro Real hace 30 años, se ha consolidado como la ópera más representada con seis montajes diferentes, evidenciando un cambio significativo en la preferencia por un repertorio más diverso.

La decisión de adelantar el estreno al lunes 9 refleja una adaptación logística frente a la huelga general del 11 de noviembre, priorizando tanto los derechos laborales como el compromiso con el público. La nueva puesta en escena bajo la dirección de Pascal Carsen y Stefano Montanari promete actualizar la denuncia de Beaumarchais, manteniendo la esencia de la lucha de clases y sexos en el contexto político contemporáneo.