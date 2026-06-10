El Canal de Isabel II resuelve la incidencia del sabor y olor atípico del agua en Madrid y otros municipios

El Canal de Isabel II ha normalizado el suministro de agua tras una incidencia puntual causada por filtros de carbón activo en la ETAP de Santillana, que provocó alteraciones de sabor y olor en varias zonas. Aunque el agua mantuvo su potabilidad, el partido Más Madrid ha reclamado transparencia y comparecencias de responsables por la falta de comunicación a los usuarios.

El Canal de Isabel II ha dado por resuelta la incidencia puntual relacionada con las alteraciones en el sabor y el olor del agua desde el pasado domingo en varios barrios de la capital de Madrid y otros municipios como Manzanares el Real.

La causa fue un problema en los filtros de carbón activo de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Santillana. El agua está recuperando de manera gradual su sabor y olor habitual, y tras las actuaciones realizadas y la purga del agua en la red de distribución, el suministro se encuentra normalizado. En todo momento, el agua ha mantenido las condiciones exigidas de potabilidad, siendo apta para el consumo humano.

La empresa recuerda que las maniobras de mantenimiento, limpieza y mejora que se llevan a cabo de forma periódica en las instalaciones de tratamiento y distribución de agua son necesarias para garantizar la calidad del servicio. De manera excepcional, estas actuaciones pueden provocar variaciones temporales en el olor o sabor del agua, sin que ello afecte a su potabilidad.

En este caso, las actuaciones realizadas y la purga del agua en la red de distribución permitieron eliminar el sabor y olor atípicos. Por su parte, Más Madrid había solicitado la comparecencia en la Asamblea del consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, y del consejero delegado de Canal de Isabel II, Mariano González, para que explicasen el origen de la incidencia.

La formación política criticó que Canal de Isabel II nunca avisa de nada cuando ocurre un problema, y son los propios usuarios los que tienen que estar preguntando e investigando lo que ha pasado. Por ello, reclamó las comparecencias del consejero Novillo ante el Pleno de la Asamblea y del consejero delegado de Canal de Isabel II ante la Comisión de Agricultura, Medio Ambiente e Interior.

Más Madrid exige transparencia para evitar bulos, alarmas innecesarias y contar con todas las explicaciones tanto sobre la calidad del servicio como sobre su gestión





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