El campo español pierde 17% de plantilla hasta 2030 y necesita 10.000 jóvenes anuales

COAG alerta de la jubilación del 17% de agricultores para 2030. Se requiere incorporar 10.000 jóvenes anuales para evitar la merma de 50.000 autónomos y proteger las exportaciones agroalimentarias.

El sector agrícola español enfrenta una crisis demográfica crítica con la previsión de que el 17% de su plantilla actual se jubilará antes de 2030. Organizaciones como COAG calculan que esta situación provocará una reducción anual de 10.800 agricultores, haciendo indispensable incorporar a 10.000 nuevos jóvenes cada año para mantener la estructura productiva nacional.

Según los datos de COAG, el número de profesionales afiliados al Régimen de Autónomos en el campo, que actualmente suma 250.606, se prevé que caiga de 250.000 a 200.000 en solo cuatro años. Esta merma significativa representa una amenaza directa para la capacidad de producción y la posición de España como motor exportador, ya que solo el año pasado las exportaciones agroalimentarias alcanzaron más de 78.000 millones de euros.

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Mermas en el número de autónomos agrarios

La cifra de 10.800 agricultores anuales que dejarán de ejercer su actividad constituye una pérdida estructural que los sindicatos agrarios exigen atender inmediatamente. Andrés Góngora, secretario general de COAG, señala que este fenómeno ha adquirido la entidad suficiente como para que Bruselas hable de dedicar un 10% de las ayudas de la Política Agraria Común a este objetivo, aunque reconoce que las medidas efectivas siguen siendo insuficientes en la práctica.

Exigencias del próximo Gobierno tras el 29 N

Tras la desconvocatoria de la marcha agrícola hasta la estación de Atocha por el accidente ferroviario, las organizaciones mantienen su compromiso de hacer un minuto de silencio en Colón mientras exigen al próximo Gobierno incluir la renovación generacional en su programa electoral para después del 29 de noviembre. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y Asaja Joven coinciden en que la sociedad tiene una mala visión de la agricultura tras 60 años de defenestración, lo que disuade a las nuevas generaciones de seguir la actividad familiar.

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Barreras burocráticas y acceso a la tierra

Eva Marín, presidenta de Asaja Joven, destaca que aunque faltan jóvenes agricultores, hay muchos chicos y chicas que quieren dedicarse al campo, pero se encuentran con una burocracia espantosa y costes de producción que dificultan la viabilidad económica. Las principales organizaciones agrarias coinciden en que el acceso a la tierra sin vínculos familiares es el obstáculo principal, por lo que proponen incentivos fiscales para la transmisión y arrendamiento de tierras, similar a la figura del traspaso relevo en Cataluña.

Impacto en la producción y futuro exportador

Andrés Góngora advierte que las explotaciones a las que se incorporan los jóvenes deben ser rentables para garantizar su futuro, una condición que se complica con la actual coyuntura económica. Fernando Durá de Unión de Uniones lamenta que muchos profesionales mayores no vean a sus hijos continuar su camino, lo que evidencia la necesidad urgente de crear infraestructuras y servicios rurales que faciliten la conciliación y atraigan talento para sostener un saldo comercial positivo de 18.324 millones de euros.