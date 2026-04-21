El calvario de Morante de la Puebla tras una grave cogida en La Maestranza

La grave cornada sufrida por Morante de la Puebla en Sevilla desata la preocupación del mundo taurino sobre su futuro profesional, reviviendo la trayectoria de un torero marcado por el arte y los altibajos físicos.

La tarde en la Real Maestranza de Sevilla se transformó en un escenario de angustia cuando José Antonio Morante de la Puebla, figura indiscutible del toreo contemporáneo, sufrió una grave cornada que ha paralizado el corazón del mundo taurino.

El torero de La Puebla del Río, quien atravesaba una de las etapas más plenas y artísticamente inspiradas de su dilatada trayectoria, vio cómo su sueño se truncaba ante las astas de Clandestino, un ejemplar de la ganadería de Hermanos García Jiménez con 512 kilos de peso. El animal, que irrumpió con una violencia inesperada durante las primeras fases de la lidia con el capote, dejó una herida profunda que obligó a un traslado inmediato a la enfermería, donde el equipo médico encabezado por el cirujano jefe Octavio Mulet trabajó bajo una enorme tensión. El parte médico, emitido pasadas las diez de la noche, confirmó la gravedad del percance, marcando un hito doloroso en una temporada que prometía ser histórica para el maestro sevillano. En una reciente declaración a las cámaras de televisión, Morante de la Puebla confesó que este accidente ha sido el más doloroso de su carrera, no solo por el daño físico, sino por el miedo profundo que sintió al verse suspendido en el aire, atrapado por la fuerza bruta del astado. Este suceso ha generado una oleada de interrogantes sobre el futuro inmediato del matador. La afición se pregunta si podrá cumplir con sus próximos compromisos, especialmente el del 10 de mayo en Valladolid, y si este trágico incidente podría precipitar una retirada definitiva de los ruedos. Sin embargo, más allá de las lesiones, el episodio pone de relieve la vulnerabilidad del artista frente a la fiereza del toro, un animal que ha recordado a todos que, bajo el protocolo y la estética, la tauromaquia es un ejercicio de riesgo extremo. El torero, que lleva 28 años dedicados a este arte desde su alternativa en 1997, ha demostrado ser un fénix capaz de reinventarse, pero esta vez el cuerpo le ha enviado una advertencia que ni él ni su entorno pueden ignorar. La trayectoria de Morante no ha estado exenta de obstáculos, tanto físicos como personales. Desde sus inicios como un niño que soñaba con el capote en las calles de La Puebla hasta convertirse en el torero que moviliza a las nuevas generaciones, su carrera ha sido una montaña rusa de éxitos, como su recordada salida por la Puerta del Príncipe, y de momentos de profunda introspección. A lo largo de las décadas, ha enfrentado diversas cornadas y desafíos mentales, habiendo compartido incluso momentos de vulnerabilidad sobre su salud psíquica, lo que le ha valido el respeto de una afición que lo considera un artista genial. Esta nueva cornada, lejos de marcar un declive, se añade a su leyenda épica, reforzando la imagen de un torero que, tras amagar con una retirada definitiva en octubre, decidió volver por una pasión incontrolable hacia la profesión. El futuro de Morante es ahora una incógnita, pero su capacidad para sobrevivir y transformar el sufrimiento en arte sugiere que, mientras las fuerzas se lo permitan, seguirá siendo la figura más fascinante y enigmática de la tauromaquia del siglo XXI





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