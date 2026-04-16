El calor se intensifica con tormentas y calima el fin de semana

Roberto Brasero anticipa un fin de semana de calor intenso con la llegada de tormentas al norte peninsular y calima en el sur y Canarias, marcando un cambio en las previsiones meteorológicas.

Roberto Brasero, reconocido hombre del tiempo, ha adelantado que la jornada de mañana, viernes, traerá consigo un notable incremento de las temperaturas. Este ascenso térmico no solo se hará sentir el viernes, sino que se extenderá e intensificará durante el fin de semana . Sin embargo, esta prolongación del calor no llegará sin matices, ya que se esperan cambios significativos en el pronóstico.

En concreto, se prevé la llegada de tormentas a las regiones del norte de la Península Ibérica, mientras que en el sur y en las Islas Canarias se intensificará el fenómeno de la calima, aportando una atmósfera más turbia y con menor visibilidad. Al amanecer de este viernes, los termómetros en la zona más fría de España marcarán temperaturas superiores a los 8 grados, un escenario muy diferente a las heladas registradas a principios de semana. A lo largo de la tarde, las temperaturas máximas experimentarán un ascenso generalizado en la mayor parte del territorio nacional. Las únicas excepciones serán las provincias de Cádiz y Málaga, donde las máximas se mantendrán estables, y las comunidades autónomas del Cantábrico, donde se prevé un ligero descenso. En el resto de España, la jornada será más cálida, con un protagonismo especial para las Islas Canarias, que además de temperaturas elevadas, recibirán la influencia de la calima. Ciudades como Sevilla registrarán máximas de hasta 32 grados a la sombra, Zaragoza alcanzará los 30 grados y Madrid se situará en los 29 grados. En cuanto a la nubosidad, se esperan cielos nubosos en Galicia y la zona del Cantábrico, con la posibilidad de algunas precipitaciones aisladas. Por la tarde, esta nubosidad podría extenderse a las zonas montañosas del norte, donde no se descarta la caída de algún chubasco. Será el sábado cuando las probabilidades de tormentas aumenten considerablemente. Se concentrarán principalmente en el Sistema Ibérico, el Sistema Central, los Pirineos y la meseta norte. En el resto de España, el sol será el protagonista, acompañado por nubes de tipo alto que no aportarán lluvia. Las temperaturas más bajas se registrarán en Bilbao y A Coruña, con 21 grados, mientras que las máximas más elevadas se darán en Badajoz, con 32 grados, y en Sevilla, alcanzando los 33 grados. Para el domingo, se pronostica un refuerzo de las tormentas en el Sistema Ibérico, con posibilidad de granizadas. Asimismo, la calima intensificará su presencia en el sur de la Península y en las Islas Canarias, afectando la calidad del aire y la visibilidad. Invitamos a nuestros lectores a seguir la actualidad meteorológica y otras noticias relevantes a través de nuestro canal de WhatsApp y nuestro perfil de Google, donde se ofrece información actualizada y de interés general. El avance proporcionado por Roberto Brasero dibuja un fin de semana de contrastes marcados, donde el calor predominante se verá interrumpido por fenómenos meteorológicos diversos. La calima, que se intensificará en el sur y las islas, puede ser un factor a tener en cuenta para personas con sensibilidades respiratorias, mientras que las tormentas en el norte y zonas de montaña invitan a la precaución para quienes planeen actividades al aire libre. La variabilidad del tiempo es una constante en la Península Ibérica, y este fin de semana no será la excepción, exigiendo una adaptación a las condiciones que se presenten en cada región. Es fundamental mantenerse informado sobre las actualizaciones del pronóstico para tomar las precauciones necesarias y disfrutar de las jornadas de la mejor manera posible, aprovechando los momentos de sol y siendo conscientes de los riesgos asociados a las precipitaciones y la calima. La meteorología es un componente esencial de nuestra vida diaria, y comprender sus evoluciones nos permite planificar mejor nuestras actividades y afrontar los eventos climáticos con mayor seguridad. La predictibilidad, aunque cada vez más precisa, sigue presentando desafíos, especialmente en lo referente a la intensidad y localización exacta de las tormentas, así como a la dispersión de la calima, que puede verse influenciada por diversos factores atmosféricos. Por ello, la consulta constante de fuentes fiables y actualizadas es la mejor estrategia para estar prevenidos ante cualquier eventualidad. La transición de un tiempo relativamente fresco y con heladas a un calor más propio de estaciones más avanzadas, sumado a la llegada de fenómenos más adversos como tormentas y calima, pone de manifiesto la dinámica de la atmósfera y su constante cambio. Es un recordatorio de la importancia de la adaptabilidad y la preparación ante las diferentes condiciones climáticas que nos encontraremos a lo largo del año





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