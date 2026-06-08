El calor llega a Madrid: piscinas municipales y privadas al máximo de su capacidad

Con las temperaturas de junio en ascenso, los ciudadanos de Madrid acuden en masa a las piscinas públicas y universitarias. Se amplían horarios, se ajustan tarifas y se refuerzan protocolos de seguridad para atender la creciente demanda.

El anuncio de la llegada del fuerte calor a la capital ha convertido a las piscinas municipales en el principal refugio de los madrileños que buscan escapar de las altas temperaturas que se prevén para la segunda mitad de junio.

A diferencia de los primeros días del mes, cuando el mercurio mostraba valores más frescos, los pronósticos indican máximas que superarán los treinta y cinco grados durante varios días consecutivos, lo que ha generado una saturación de la demanda en los complejos acuáticos de la ciudad. Las autoridades locales han respondido ampliando los horarios de apertura, incrementando la frecuencia de los turnos de limpieza y reforzando las medidas de seguridad e higiene para evitar aglomeraciones.

Además, se ha puesto a disposición de la ciudadanía una tabla actualizada con los precios y los horarios de cada instalación, detallando las diferencias entre las piscinas municipales, gestionadas por el Ayuntamiento, y aquellas administradas por entidades privadas o semipúblicas como el Canal de Isabel II y la Universidad Complutense de Madrid (UCM)





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