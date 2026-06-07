El calor extremo transforma la vida en Banda, India: días acortados y estrategias de supervivencia

Banda, distrito indio en Uttar Pradesh, registró temperaturas de hasta 48°C en mayo. Sus habitantes, mayoritariamente trabajadores al aire libre, adaptan sus rutinas diarias para evitar el sol pleno, con mercados que cierran antes del mediodía y sesiones de trabajo interrumpidas. El río Ken, vital para el enfriamiento, sufre por la extracción de arena y el agotamiento de aguas subterráneas, creando un círculo vicioso de calor y sequía. La ola de calor ha saturado los hospitales con casos de golpes de calor, especialmente entre niños y ancianos.

Las mañanas y las noches ya no existen: así es la vida en uno de los lugares más húmedos y calurosos del planeta. Ram Chandra, un empleado ferroviario, afirma que el calor de este verano es el peor que ha sufrido en años de trabajo.

A las 6 de la mañana, el sol sobre Banda había olvidado que aún ni siquiera había llegado el mediodía. La luz tenía el intenso resplandor de una tarde de verano. Las sombras se reducían antes del desayuno. En mayo, ese polvoriento distrito del estado indio de Uttar Pradesh pasó días en lo más alto de una clasificación nacional nada envidiable: el lugar más caluroso del país.

Las temperaturas se mantuvieron entre 47ºC y 48°C durante más de una semana, una cifra extraordinaria incluso para los estándares locales. Los más de dos millones de habitantes de Banda -muchos de los cuales dependen de la agricultura, la construcción, el transporte y otros trabajos al aire libre- no tenían más opción que soportar el calor, así que reorganizaron sus vidas en torno a ello.

A 30 kilómetros de la sede del distrito, el mercado de verduras de Atarra cerraba sus puertas antes de que la mayoría de las ciudades se despertaran del todo. Los granjeros llegaban al amanecer con tomates, calabazas, guindillas, limones y melones. Querían vender sus productos rápidamente y llegar a casa antes de que se intensificara el calor.

"Miren al sol", dijo Himanshu, un comerciante de pie junto a cajas de tomates. "Son solo las 6:15 de la mañana, pero parece que son de 8 a 9 de la mañana". El calor acortaba la vida útil de sus productos tanto como acortaba la jornada de mercado.

"Una caja de tomates debe venderse hoy o mañana. Con este clima, no durarán". Mientras que antes las operaciones eran bulliciosas hasta altas horas de la mañana, con el calor la actividad empezó a desvanecerse a las 8 de la mañana. A las 10 de la mañana, el mercado estaba casi desierto.

El mismo calendario reducido rige casi todo en Banda. Entre el cielo incandescente y el suelo abrasado, la gente hace lo que el periodista polaco Ryszard Kapuściński observó una vez en otro paisaje ardiente de África: dedicar sus energías a "buscar sombra y brisa". Pappu Verma es un albañil que trabaja ahora desde las 7 de la mañana hasta el mediodía, y de nuevo desde las 16 hasta las 19 de la tarde.

Las cuatro horas intermedias son para esperar a que pase lo peor del calor.

"Tienes que completar 8 horas", dijo. "Ya sea que trabajes continuamente bajo el sol o te detengas y comiences, la paga es la misma". El descanso lo salva de dolores de cabeza y mareos por calor, pero alarga su día a 12 o 13 horas. De no hacerlo así, dijo encogiendo de hombros, "lo que gane lo gastaría en medicamentos".

Un día de la semana pasada, alrededor de las 2 de la tarde, cuando la temperatura de Banda alcanzó los 46°C, tres trabajadoras se refugiaron bajo un camión cisterna de agua en una carretera en el puente de una autopista sobre el río Ken, para almorzar bajo la sombra que proyectaba su chasis. Su almuerzo consistía en pan con cebolla, sal y pepinillos.

"Si llevamos verduras, se echarán a perder al mediodía", explicó. Su refugio sobre el Ken era apropiado. El río está en el centro de la lucha de Banda contra el calor. Los investigadores afirman que la extracción de arena y el agotamiento de las aguas subterráneas han debilitado su capacidad de enfriar el paisaje circundante, creando un círculo vicioso en el que la escasez de agua y las temperaturas extremas se refuerzan mutuamente.

Los conductores de rickshaw eléctricos enfrentan tardes desprovistas de pasajeros. Los comerciantes abren antes del amanecer y cierran entre el mediodía y las 4 de la tarde. Los clientes se han reducido a la mitad. Pueblos enteros se refugian en sus casas durante las horas más intensas, y solo vuelven a salir por la noche.

Los teléfonos móviles zumban una y otra vez con alertas gubernamentales que alertan sobre una fuerte ola de calor.

"Mantente alerta, sé cauteloso", advierten los mensajes. "Desde que se intensificó el calor, recibimos entre 15 y 20 casos al día, en su mayoría niños y ancianos", señaló K Kumar, superintendente médico jefe del Hospital Distrital de Mujeres. Yash, de 6 años, pasó dos días en el hospital tras enfermarse durante la ola de calor que azotó Banda.

En toda India, el calor llega cada vez más no solo en forma de altas temperaturas, sino también como una combinación de calor y humedad que ejerce una mayor presión sobre el cuerpo humano





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