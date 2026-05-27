El calor extremo se intensifica este miércoles: temperaturas propias de la canícula en mayo

Las temperaturas seguirán subiendo en España este miércoles 27 de mayo, con valores que alcanzarán los 34-36 grados en amplias zonas y noches tropicales en el suroeste. Once comunidades están en aviso, con el País Vasco en alerta naranja. La Aemet no lo considera ola de calor, pero advierte de un episodio intenso y prolongado.

El episodio de calor extremo que afecta a España desde hace varios días continúa intensificándose este miércoles 27 de mayo, con temperaturas que alcanzarán valores propios de la canícula, según la Agencia Estatal de Meteorología ( Aemet ).

Los termómetros subirán todavía más, después de que el martes se batieran 25 récords históricos para el mes de mayo en diferentes puntos del país. Las máximas aumentarán de forma predominante respecto al día anterior y superarán los 34-36 grados en el cuadrante suroeste y en las depresiones del nordeste peninsular. No se descarta que localmente se alcancen esos valores en el Cantábrico, sur de Galicia, meseta Norte o islas Canarias orientales.

Allí las mínimas no bajarán de 20 grados, lo que dará lugar a noches tropicales. Por otro lado, los termómetros bajarán en Canarias y en el Cantábrico oriental, mientras que en Baleares no se esperan cambios térmicos significativos. Las mínimas subirán ligeramente en el resto del territorio. Este miércoles hay 11 comunidades autónomas en aviso, la mayoría por calor, entre ellas el País Vasco en aviso naranja por peligro importante.

La Aemet ha avanzado que el pico de este episodio se espera entre el miércoles y el viernes, con máximas generalizadas que podrían superar los 40 grados en algunas zonas del sur y centro peninsular. A partir del miércoles también se esperan noches tropicales generalizadas en el suroeste peninsular, con temperaturas mínimas que no bajarán de 25 grados en algunos puntos.

Este episodio de calor muy intenso y prolongado dejará valores plenamente veraniegos en casi toda España, pero la Aemet ha explicado que no puede hablarse de una ola de calor en sentido estricto, ya que para ello sería necesario alcanzar temperaturas todavía más elevadas y mantenerlas durante varios días. Aun así, ha incidido en que tanto la intensidad como la persistencia del calor son extraordinarias para estas fechas.

En cuanto al estado del cielo, se prevé una situación de estabilidad atmosférica con predominio de cielos poco nubosos o despejados, además de algunos intervalos de nubes altas. Sin embargo, en el cuadrante noroeste peninsular y en otras montañas de la mitad norte se espera nubosidad de evolución diurna, con algunos chubascos y tormentas localmente fuertes, acompañadas de granizo y con rachas de viento muy fuertes asociadas.

Estos fenómenos podrían ser especialmente intensos en zonas de la Cordillera Cantábrica, Pirineos y Sistema Ibérico. Por otro lado, se esperan intervalos de nubes bajas en zonas de los litorales de Galicia, del Cantábrico, de Cataluña y de Baleares, con posible formación de brumas y bancos de niebla costeros. La calima tenderá a disminuir en Canarias, aunque aún podrá afectar a zonas de los extremos oeste y sur peninsulares.

La Aemet recomienda extremar las precauciones, especialmente durante las horas centrales del día, mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol. Este calor prematuro, que ha llegado con fuerza a finales de mayo, está generando preocupación por sus efectos en la salud y en el medio ambiente, aunque las autoridades señalan que no se trata de una ola de calor oficial, sino de un episodio de temperaturas excepcionalmente altas para la época





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