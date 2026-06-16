El cacao cultivado en laboratorio no es solo un avance tecnológico, sino un catalizador que pone de relieve la vulnerabilidad y politización de las cadenas de suministro actuales. Este artículo explora cómo las materias primas sintéticas han Historically redefinido economías y conflictos, analiza el impacto potencial del cacao artificial en el mercado y examina los riesgos reputacionales que enfrentan las empresas en un sector marcado por el cambio climático, debates sobre deforestación y trabajo infantil.

El cacao cultivado en laboratorio surge como una nueva materia prima sintética que desafía al producto natural, pero no es un fenómeno aislado en la Historia.

Para entender su impacto, debemos recordar que las materias primas han definido conflictos y transformaciones globales. Durante la Primera Guerra Mundial, una batalla naval frente a las Islas Malvinas en diciembre de 1914, donde la Marina Real Británica hundió dos cruceros alemanes, tenía como trasfondo la defensa de las rutas marítimas del Atlántico Sur y el Pacífico.

Lo que estaba en juego no era solo el orgullo naval, sino el suministro de nitratos, extraídos originalmente del guano de Chile y esenciales para la fabricación de explosivos. Este episodio ilustra cómo los mercados de materias primas pueden desencadenar eventos bélicos. Afortunadamente para los alemanes, sus científicos lograron sintetizar los nitratos a tiempo, evitando una crisis militar y demostrando que la innovación química podía reconfigurar las dependencias estratégicas.

Desde entonces, la ciencia ha creado sustitutos sintéticos baratos que han revolucionado las cadenas de suministro globales, a menudo con consecuencias más profunda que cualquier arancel comercial. A finales del siglo XIX, los tintes artificiales arruinaron la producción de índigo vegetal en la India. En la década de 1930, el caucho sintético desplazó gran parte del caucho natural del sudeste asiático.

Más tarde, en las décadas de 1960 y 1970, los sacos ligeros de polipropileno tejido diezmaron las exportaciones de yute de Bangladés. Cada avance tecnológico redefinió economies enteras. El cacao cultivado en laboratorio, por tanto, no es solo otro avance técnico; representa un punto de inflexión que subraya la necesidad de que las empresas protejan sus ganancias y su reputación en un contexto de cadenas de suministro volátiles y politizadas.

Según Gawain Kripke, consultor de desarrollo con sede en Washington, es improbable que este cacao reemplace rápidamente a gran escala los granos de los principales productores, Ghana y Costa de Marfil. Actualmente, la variedad artificial es más costosa que la natural y la actitud del consumidor es incierta. La gente no solo busca minimizar el precio cuando consume chocolate; busca toda una experiencia que incluye el origen y el encanto del producto.

Sin embargo, como ingrediente en productos de repostería y confitería procesados, el chocolate de laboratorio podría ganar terreno más rápidamente. La historia del caucho natural ofrece una lección: sobrevivió a la competencia sintética, pero su cuota de mercado se redujo drásticamente con el tiempo, confinándolo a un nicho especializado.

Dado que la oferta y la demanda de cacao son inelásticas al precio, el cacao de laboratorio no necesita acaparar una porción significativa del mercado para ejercer presión a la baja sobre los precios mundiales. Esta dinámica es crucial en un momento en que el cambio climático agrava la volatilidad de la producción. Los precios del cacao se dispararon en 2023 tras problemas climáticos y, aunque han bajado, persiste el riesgo de nuevos repuntes.

La gestión del riesgo reputacional es especialmente compleja en una cadena de suministro con fuerte carga política. La dominación de pequeños agricultores vulnerables de bajos ingresos evoca las injusticias históricas del imperialismo, lo que mantiene a empresas y gobiernos bajo constante presión de activistas que denuncian explotación. Durante décadas circuló el mito de que la UE mantenía a los productores en una situación de servidumbre neocolonial al comprar granos sin procesar mientras imponía aranceles elevados al chocolate elaborado.

Esta narrativa, falsa entonces y ahora (pues la falta de procesamiento en África se debe más a deficientes infraestructuras y falta de refrigeración), mantuvo a Bruselas y a la industria en el punto de mira. Hoy, las empresas se encuentran atrapadas entre las acusaciones de incentivar la deforestación por parte de los productores y las críticas de estos y sus gobiernos por apoyar otra forma de neocolonialismo: la normativa de la UE sobre deforestación, que bloquea importaciones de productos cultivados en tierras recién deforestadas.

A esto se suma el persistente problema del trabajo infantil en las plantaciones, que extensas campañas no han logrado erradicar. En este contexto, cultivar chocolate en un laboratorio supone un menor riesgo reputacional para las empresas, pues les permite evitar acusaciones de explotación destructiva, aunque implique menores ventas para los productores africanos. A los activistas les resultará difícil criticar cadenas de suministro que ya no existen.

Las empresas siempre pueden argumentar que el chocolate de laboratorio se usará para complementar, no sustituir, el chocolate natural, sea cierto o no. Al final, los cambios tecnológicos y comerciales están condicionados por incentivos de mercado, no por burócratas





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