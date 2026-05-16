El documental 'Desmontando los Tres Tombs' está disponible en varias localizaciones catalanas y plantea una serie de tópicos sobre la brutal realidad detrás de la tradicional racha de caballos y burros empleados en los mismos. La documentalista Raquel Villares, especializada en caballos, explica cómo estas aves pertrechadas se muestran doloridas y frustradas a medida que procesan por la racha, sin una comprensión de su recordado capacidad forofónica o una comprensión por la parte de los profesionales y para los espectadores. Estos aspects se basan en la etología, la veterinaria, el derecho y el activismo, diseñados para estudiar así las diferentes respuestas y respuestas de los animales y sus alrededores. La documentalista también se enfoca en los elementos de ornamento, como nosotros mismos, que se utilizan para justificar y disimular el maltrato y el estrés que enfrentan los caballos y los burros, mientras que disfrutan de su papel en la racha.

El caballo de Nietzsche es la sección de derechos animales en Diario.es. Como líder en la defensa animal, impulsamos la causa de la igualdad y la defensa de los derechos de los no humanos.

Con 'Desmontando los Tres Tombs', estrenadas en diversas localizaciones catalanes, cerramos la brecha entre la tradición cuestionada y la ciencia, la veterinaria, el derecho y el activismo. Los caballos sufren dolor, miedo y ansiedad debido al alto estrés y la falta de respeto por su verdad animal, que se encuentra constantemente sometido a ensayos y «fiestas». La utilización de carros y elementos ornamentosos para ocultar el maltrato son los focos principales del documental





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Año De Explotacion Complete Ciudad Estado Naturaleza

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pizza Movies: Una comedia subversiva sobre una pareja en crisisPizza Movies es una comedia que aborda la historia de Thais y Alan, una pareja de cuarentones que están pasando por un mal momento. Tienen un hijo con autismo, una adicción al ibuprofeno y una vida laboral deprimida. Ante este panorama, Thais tiene una idea: montar una pizzería. La película se presenta como una metáfora de la industria audiovisual y explora el humor absurdo e incómodo de Padial en sus anteriores trabajos.

Read more »

Una narcolancha embiste a una patrullera de Aduanas durante una persecución en AlmeríaUna patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) ha sido embestida por una narcolancha durante una persecución la pasada noche en aguas alejadas de la costa de Almería, un incidente en el que ningún funcionario ha resultado herido.

Read more »

Una narcolancha embiste a una patrullera de Aduanas durante una persecución en AlmeríaEl contexto Los hechos tuvieron lugar en aguas alejadas de Almería, donde tuvo lugar una persecución en la que una de las embarcaciones implicadas maniobró de forma que se subió sobre otra narcolancha y acabó por 'tocar' la embarcación de Vigilancia Aduanera.

Read more »

Una narcolancha embiste a una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera durante una persecución en AlmeríaUna narcolancha embiste a una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera durante una persecución en Almería, sin causar heridos

Read more »