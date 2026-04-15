El cáncer infantil sin cura: La lucha desesperada de padres y madres contra el DIPG

Padres y madres de niños con DIPG, un tipo de cáncer infantil sin cura, reclaman más investigación y acceso a ensayos clínicos. La historia de familias que luchan contra la enfermedad y la falta de tratamientos efectivos.

Cuando el cáncer infantil no tiene tratamiento: 'Mi hijo no tuvo derecho a luchar contra la enfermedad' 'El 90% de los niños fallecen antes de los dos años del diagnóstico', afirma Álvaro Lassaletta, oncólogo pediátrico. Isabel reinvindica más investigación y más ensayos clínicos para encontrar la cura de esta enfermedad letal.

El primer síntoma de Alicia fue algo difícil de definir, un detalle inapreciable para la mayoría, pero no para un padre. Luis (nombre ficticio) afirma que su hija 'empezó a tener el ojo un poco raro', una especie de estrabismo. Lo siguiente fue una pequeña cojera que, sin embargo, no le impide ir al colegio. Esta situación es particularmente dramática en el caso del DIPG (glioma difuso de la línea media pontino), un tipo de cáncer cerebral que afecta a niños de entre 5 y 10 años y que no tiene cura. Sus padres intentan transmitirle la máxima normalidad y tratan de disfrutar cada momento con ella porque 'no puedes estar pensando en lo que va a pasar', asegura Luis, y añade: 'Solo esperamos que nuestra hija viva lo suficiente como para que exista una cura en un futuro cercano'.

La historia de Alicia es solo una de las muchas familias que se enfrentan a la devastadora realidad del cáncer infantil. La falta de tratamientos efectivos para ciertos tipos de tumores, como el DIPG, condena a los niños y a sus familias a un sufrimiento inmenso. El diagnóstico de DIPG suele ser un punto de inflexión, cuando su vida cambió por completo. Una plataforma que une cuatro fundaciones que crearon padres y madres de hijos de pacientes de este tumor y que busca, afirma Álvaro Lassaletta, oncólogo pediátrico y coordinador de la Unidad de Tumor Cerebral en el Hospital Niño Jesús de Madrid, uno de los cinco hospitales de España especializados en tumores cerebrales infantiles.

Según el doctor Lassaletta, los primeros síntomas de este tipo de cáncer aparecen en niños de 5 a 11 años, aunque pueden surgir antes o hasta los 18 años, pero no es lo frecuente. Los síntomas pueden incluir parálisis parcial o total en la cara o en los ojos, problemas de movilidad, cojera, inestabilidad o problemas para tragar. 'El DIPG es el único cáncer infantil que a fecha de hoy no tiene tratamiento curativo', certifica el oncólogo. El único procedimiento que ha demostrado prolongar la supervivencia es la radioterapia, es decir, si el paciente no recibiera este tratamiento, fallecería en unos meses, o incluso, en semanas. 'La radioterapia, en la mayoría de los pacientes, prolonga esa supervivencia a uno o dos años', dice Lassaletta.

Desde el punto de vista del conocimiento de la biología de estos tumores, ha habido avances, 'ahora sabemos muchas de las características de las células tumorales que tiene el DIPG', pero no ha habido grandes progresos en la curación. Las líneas de investigación en las que se están trabajando son, por un lado, la identificación de nuevas dianas terapéuticas y, por otro, el desarrollo de terapias dirigidas que ataquen las células tumorales específicas. Además, se están explorando estrategias de inmunoterapia para activar el sistema inmunológico del paciente para que combata el tumor.

El problema de la falta de acceso a tratamientos efectivos se ve agravado por la desigualdad en el acceso a la atención médica. Alrededor de 1.500 menores son diagnosticados de cáncer en España cada año, aunque la supervivencia roza el 84%. Álvaro Lassaletta recalca que el principal problema que tienen los pacientes a la hora de recibir tratamiento es la desigualdad entre las regiones. 'No todos los pacientes en España tienen acceso a unidades de referencia', afirma. Algunos de los hospitales especializados para tratar el DIPG son el Hospital Niño Jesús de Madrid, el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y el Hospital Universitario de la Paz de Madrid. 'Lo más importante es que estos pacientes se puedan derivar a centros especializados en tumores cerebrales pediátricos para que puedan acceder a ensayos clínicos', explica Lassaletta.

Isabel es la madre de Martín, un niño de Murcia de ocho años que falleció en 2023 de DIPG , y que sufrió esta situación. Martín, inicialmente, fue diagnosticado de conjuntivitis. Su madre lo llevó al médico tras notar, igual que Luis, molestias en el ojo de su hijo. Tras recetarle un colirio, volvió para casa. A los pocos días, notó que a Martín 'se le había caído el párpado', y el nuevo diagnóstico determinó una 'úlcera en el ojo', cuenta Isabel. La enfermedad de Martín siguió avanzando, y su hijo se iba volviendo cada vez más ausente , 'estaba en su mundo interior, me dijeron que se podía deber al cambio estacional, pero cuando algo no va bien, una madre lo siente'. Una tarde, en un cumpleaños de un amigo de Martín, el pequeño comenzó a sufrir una parálisis facial en el lado izquierdo de la cara. Isabel acudió a urgencias con su hijo y le recetaron corticoides, pero Martín no mejoraba. Después de múltiples visitas médicas y pruebas, el diagnóstico seguía siendo incierto, pero el diagnóstico era el mismo. Después de un episodio de vómitos y mucho malestar, Martín fue ingresado y diagnosticado de DIPG tras la realización de un TAC. Fue ahí cuando los médicos le dijeron a Isabel que 'no podían hacer nada por su hijo', más allá de una biopsia que pudiese poner 'un apellido' al tumor. La madre hoy afirma que 'no tendrían que haber realizado esa biopsia. Martín lo perdió todo'.

Isabel y Luis, junto con otras familias, están luchando para cambiar esta situación. Luchan por una mayor inversión en investigación y por el acceso a ensayos clínicos, una vía de esperanza para estos niños. El objetivo final es encontrar una cura para el DIPG y otros tipos de cáncer infantil, y asegurar que todos los niños tengan derecho a luchar contra la enfermedad. Isabel reivindica que los médicos deriven los casos de DIPG a los hospitales capacitados para tratarlos. Además, tanto ella como Luis, demandan más investigación y más fondos para ensayos clínicos que puedan alargar la vida de los niños con esta enfermedad. Para ello, recopilan firmas para pedir al Ministerio de Sanidad y a las Consejerías autonómicas que adopten estas medidas, y reúnen fondos.





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