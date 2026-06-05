El cáliz de la reina María de las Mercedes, usado por primera vez por el papa León XIV en una Misa en Madrid

El papa León XIV utilizará un cáliz regalado por la reina María de las Mercedes a las Religiosas de la Asunción en 1878 durante la Santa Misa en la Plaza de Cibeles. La pieza, de estilo neogótico y con decoración de santas, será la primera vez que se emplea en una gran celebración religiosa desde su donación al Museo de la Catedral de la Almudena.

El papa León XIV utilizará durante la Santa Misa en la Plaza de Cibeles de Madrid, este domingo 7 de junio, un cáliz con una historia vinculada a la reina María de las Mercedes de Orleans, primera esposa del rey Alfonso XII.

La pieza, actualmente depositada en el Museo de la Catedral de la Almudena, será empleada por primera vez en una gran celebración religiosa. La Archidiócesis de Madrid ha confirmado que este objeto, regalo de la monarca a las Religiosas de la Asunción en 1878, fue donado al museo catedralicio en 2022 por el cardenal Carlos Osoro, quien lo recibió de la Congregación de la Asunción.

El cáliz, elaborado por la casa Ansorena, presenta un estilo neogótico típico de la segunda mitad del siglo XIX, con ornamentación vegetal, esmaltes y piedras preciosas. Su base incluye representaciones de varias santas: Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, Santa Cecilia Mártir, Santa Rita de Casia y la Inmaculada Concepción, rodeando la figura de un Cristo crucificado.

María de las Mercedes, que nació en 1860 y murió en 1878, es una de las reinas consortes más breves y menos conocidas de España. Falleció a los 18 años, pocos meses después de su matrimonio con Alfonso XII, y es la única reina nacida y muerta en el Palacio Real de Madrid. Su figura se popularizó gracias al cine, con la película '¿Dónde vas, Alfonso XII?

', donde la actriz Paquita Rico la interpretó. Hija del duque de Montpensier y de la infanta Luisa Fernanda, su matrimonio con el rey no contó con el apoyo de su suegra, la reina Isabel II, en parte por la relación de su padre con la monarca exiliada. A pesar de su corta vida, María de las Mercedes dejó un legado importante al impulsar la construcción de la Catedral de la Almudena.

En 1868, tras la demolición de la antigua iglesia de Santa María la Real, la Virgen de la Almudena quedó sin templo. Una delegación pidió ayuda a la joven reina, y a instancias suyas, Alfonso XII cedió unos terrenos junto al Palacio Real para levantar un nuevo templo. Inicialmente concebido como una sencilla iglesia, tras su muerte se transformó en proyecto de catedral, encargado al Marqués de Cubas, quien también diseñó un mausoleo para albergar su cuerpo.

Tras un entierro provisional en el Panteón de Infantes del Monasterio de El Escorial, sus restos mortales fueron trasladados en el año 2000, por decisión de Juan Carlos I, a los pies de la Virgen en el altar mayor de la Almudena, cumpliendo la última voluntad de Alfonso XII. El Museo de la Catedral conserva varios retratos y objetos que pertenecieron a la reina como tributo a su memoria





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