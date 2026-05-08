El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius: pérdida de control y preocupación política

El operativo para contener el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha sido internacionalizado, con 23 países implicados y coordinación con la UE y la OMS. La pérdida de control sobre otros pasajeros que se bajaron del crucero en escalas anteriores y volvieron a sus países es un problema actual. La investigación sobre la corrupción en Emiratos Árabes y la entrevista con la candidata del PSOE en las elecciones andaluzas son otros temas abordados en el texto.

Hola, agarre un café y vamos al lío. ¡Buenos días! El virus y el bucle El operativo para contener el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius es ya un asunto que va mucho más allá de Canarias.

Hay 23 países implicados, coordinándose con la UE y la OMS, con derivadas que hay que pensar sin fronteras, por mucho que la política española no se salga del bucle local. Si el hantavirus es peligroso (los expertos en este virus insisten: no tiene potencial pandémico), el problema ahora mismo no es tanto el barco que llega a España ya bajo todas las precauciones sino la pérdida de control sobre otros pasajeros que se bajaron del crucero en escalas anteriores y volvieron a sus países.

Hay casos bajo seguimiento en EEUU, en Singapur, o en Suiza, donde hay un hombre hospitalizado con hantavirus. Quizá el ejemplo más preocupante es el de la mujer de uno de los fallecidos, a la que dejaron bajarse del crucero el 24 de abril en la isla de Santa Elena, y luego quiso coger en Sudáfrica un avión estando enferma por el virus. La tripulación del vuelo le impidió embarcar porque no estaba en condiciones.

La mujer murió en Johannesburgo y ahora una azafata de la aerolínea está ingresada en Países Bajos. Todavía no está confirmado que haya dado positivo en hantavirus, pero ahí sí se han encendido las alarmas, porque no sabemos hasta qué punto el contacto de una azafata con una paciente enferma pudo ser tan ‘estrecho y continuado’ como nos han dicho que es necesario para el contagio.

Volviendo a España, el miedo a la polémica política más que al virus (el PP ya está rescatando ideas y frases calcadas del año del Covid) ha cambiado un poco el plan previsto para cuando el crucero llegue a Canarias, este fin de semana. No atracará en el puerto sino que fondeará frente a la costa y tendrán que sacar en lancha a los pasajeros (son 144, y estarán temblando de miedo, por cierto, qué poco pensamos en ellos), llevarlos a una zona aislada del puerto y de ahí lo que contábamos ayer: aviones militares o medicalizados, y evacuación cada uno a sus países, que tendrán que gestionar sus cuarentenas.

A los 14 españoles se les recibirá en el hospital militar Gómez Ulla para hacerles pruebas. El Gobierno dice que, aunque no tengan síntomas, deberían hacer cuarentena. ¿Y si no quieren? La ministra Margarita Robles (que, como el precio del pan estaba bajo, ha decidido hablar) ha dicho que el confinamiento es ‘voluntario’.

Sin embargo, en el Ministerio de Sanidad advierten que el Estado tiene herramientas para imponer ese confinamiento en caso de crisis de salud pública. Es verdad, pero imagínate lo que diría Ayuso. El Morocho de los cojones Hay personajes secundarios que son clave para ordenar una historia de corrupción. Sus nombres aparecen de pasada en una grabación, están ahí solo para expertos, forman parte del paisaje de una trama enrevesada.

Pero a veces tienen mucho que contar. Hoy en el podcast, te presento a Manuel Morocho. Que no se te pase Emirato subvencionado. La familia real que gobierna Emiratos Árabes ha recibido más de 71 millones de euros en subvenciones europeas por cultivar alimentos en España, Italia y Rumanía que posteriormente son exportados al golfo Pérsico.

En este reportaje, agricultores y políticos locales describen cómo el talonario de Abu Dabi ha logrado quedarse con casi todo en algunas zonas despobladas. Entrevistamos a María Jesús Montero, candidata del PSOE en las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

‘Lo que hace Moreno Bonilla con los servicios públicos no se diferencia de lo que hace la señora Ayuso. Lo que ocurre es que lo hace de una forma más blanda’





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