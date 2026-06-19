El brote de ébola en el Congo se convierte en la tercera epidemia más mortífera de la historia

La República Democrática del Congo enfrenta un brote de ébola con una tasa de letalidad del 23% y 875 casos confirmados. Ituri es el epicentro, pero la insecurity en Kivu del Norte complica la respuesta. La OMS alerta sobre la desinformación y pide cooperación internacional.

La epidemia de ébola que azota la República Democrática del Congo (RDC) ha alcanzado cifras alarmantes, situándose ya como el tercer brote más mortífero de la historia.

Según informaron este jueves los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África), la tasa de letalidad se sitúa en el 23%, con un total de 875 casos confirmados y una cifra de fallecidos que ya supera los doscientos, cifras registradas desde el 15 de mayo. Wessam Mankoula, jefe interino de las Divisiones de Preparación y Respuesta ante Emergencias de la agencia, destacó en una rueda de prensa virtual que la provincia oriental de Ituri continúa siendo el epicentro de la epidemia, acumulando el 91% de los casos y el 78% de las muertes a nivel nacional.

A pesar de que el virus se ha extendido a las provincias vecinas de Kivu del Norte y Kivu del Sur, la situación en Kivu del Norte es particularmente crítica debido al conflicto armado entre el Ejército y grupos rebeldes, lo que hace que gran parte del territorio sea inaccesible para los equipos de respuesta humanitaria. Mankoula expresó su preocupación por la alta tasa de letalidad en esa provincia y la baja eficacia en el rastreo de contactos, factores que complican el control de la propagación.

La magnitud del brote, que ya completa su primer mes, ha llevado a las autoridades sanitarias a calificarlo como la tercera peor epidemia de ébola jamás registrada, solo superada por los brotes ocurridos en África Occidental entre 2014 y 2016 y en Uganda en 2000. La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que no existe actualmente ninguna vacuna autorizada o tratamiento específico para combatir el virus, lo cual agrava la emergencia.

La OMS considera que el riesgo del brote es "alto" en África subsahariana y "bajo" a escala global, pero insta a la comunidad internacional a reforzar la cooperación. La agencia también advirtió que la desinformación y las noticias falsas están contribuyendo significativamente a la propagación del virus, ya que generan miedo y rechazo a las medidas de contención.

Según las investigaciones preliminares, el virus comenzó a circular en la región de Ituri aproximadamente dos meses antes de que se declarara oficialmente el brote, que fue catalogado como "emergencia de salud pública de importancia internacional" el 17 de mayo. El contexto de inseguridad en Kivu del Norte representa uno de los mayores obstáculos para las operaciones de respuesta.

Los combates entre fuerzas gubernamentales y milicias impiden el acceso de los trabajadores sanitarios a muchas comunidades, retrasando los diagnósticos y dificultando la identificación y seguimiento de contactos. Además, la escasez de agua potable en las zonas afectadas está agravando las condiciones sanitarias y facilitando la transmisión del virus.

Los CDC de África han hecho un llamamiento para recaudar 518 millones de dólares (unos 447 millones de euros) con el fin de financiar las operaciones de emergencia, adquirir material médico, mejorar la infraestructura de salud y garantizar la seguridad del personal humanitario. Sin una intervención rápida y bien coordinada, y sin resolver los conflictos que bloquean el acceso a las áreas más afectadas, la epidemia podría expandirse aún más, aumentando el número de víctimas mortales





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