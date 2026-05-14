El Botín: Matt Damon y Ben Affleck enfrentan demandas por difamación y por retratar a la policía de Miami de manera negativa

La película 'El Botín', estrenada en Netflix el pasado 16 de enero, ha sido noticia por las demandas que han presentado Jonathan Santana y Jason Smith, agentes acreditados por resolver un caso real en Miami, contra Matt Damon y Ben Affleck por difamación y por retratar de manera negativa a la policía de Miami. Además, la ciudad de Hialeah, Florida, también ha denunciado la película por la promoción negativa que se hace de ella en la cinta.

El pasado 16 de enero, Matt Damon y Ben Affleck estrenaron la película ' El Botín ' en Netflix , significando su vuelta como pareja creativa desde su último trabajo en 'Air' y 'El último duelo' a principios de la década actual, y siendo otro ejemplo más de una amistad sólida en la industria de Hollywood que dura más de tres décadas.

Esta película, que ha sido una de las más exitosas de Netflix en este 2026, ya fue noticia porque Matt Damon había asegurado que utilizaron una técnica para captar la atención de los espectadores que fue que 'la trama se repite 3 o 4 veces en el diálogo porque la gente mira el móvil' y por la que sus protagonistas y productores han acabado denunciados





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