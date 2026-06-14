El boom de la IA impulsa una avalancha de financiación récord en los mercados de capitales

Los inversores estadounidenses canalizan más de 100.000 millones de dólares en pocos días hacia empresas lideradas por la inteligencia artificial, como SpaceX, Anthropic y Alphabet, ignorando riesgos geopolíticos y económicos. Esta ola de operaciones, que incluye la mayor OPV de la historia y megafinanciaciones de deuda, refleja un apetito voraz por el sector tecnológico y revive comparaciones con el auge de las puntocom. Expertos advierten sobre una concentración de actividad que podría dejar rezagados a otros sectores.

Los mercados globales están experimentando un fenómeno notable: una avalancha de financiación sin precedentes impulsada por el furor alrededor de la inteligencia artificial. En cuestión de días, los inversores estadounidenses han comprometido más de 100.000 millones de dólares para capitalizar la carrera de la IA, desplegando un apetito voraz que parece ignorar las nubes geopolíticas y económicas que se acumulan en el horizonte.

Este torrente de capital se está canalizando principalmente hacia unos pocos gigantes tecnológicos, con operaciones históricas como la oferta pública inicial de SpaceX, valorada en 75.000 millones de dólares, que se perfila como la mayor salida a bolsa de la historia, y una ronda de financiación mediante deuda de 35.000 millones para Anthropic. La magnitud de estas transacciones, sumada a las expectativas de futuras OPV de empresas como OpenAI y Alphabet, demuestra una disposición de los inversores a absorber una auténtica avalancha de nueva oferta de acciones y deuda, en un momento de incertidumbre global.

El ritmo de captación de fondos es récord. Según datos de LSEG, las empresas han logrado unos 4,7 billones de dólares este año a través de bolsa, deuda y préstamos bancarios, un 7% superior al año anterior. Esta cifra no incluye el boom del crédito privado de grado de inversión, un mercado que se ha convertido en clave para financiar la infraestructura de la IA, como centros de datos, chips y plantas de energía.

Un ejemplo paradigmático es el paquete de deuda de 35.000 millones para Anthropic, gestionado por gigantes de la inversión como Apollo y Blackstone. La confluencia de operaciones masivas ha llevado a Kristina Hooper, estratega jefe de mercado de Man, a describir una paradoja de sentimientos: una combinación "increíble" de FOMO (miedo a perderse algo) y miedo.

"El FOMO se impone casi todas las semanas", afirma, mientras advierte que la geopolítica, aunque por ahora ignorada, puede convertirse en el único factor determinante para los mercados en el futuro. La concentración de la actividad en el ecosistema de la IA es tan acusada que revive fantasmas del pasado.

Muchos inversores establecen paralelismos con el boom y la posterior caída de las puntocom a principios de siglo, así como con la euforia de los mercados durante la pandemia, cuando los inversores minoristas se dejaron llevar por el entusiasmo y los grandes fondos impulsaron valuations desorbitadas. Sin embargo, otros ven un cambio estructural. Tras un año de volatividad contenida por la incertidumbre política, los mercados de capitales podrían estar alcanzando ahora su máximo rendimiento.

Kevin Foley, codirector de banca de inversión global de JPMorgan Chase, señala que, aunque los niveles de actividad son muy altos, se ha concentrado bastante en sectores específicos: "Los inversores están dispuestos a participar, pero la actividad se ha concentrado bastante". Su recomendación a los clientes es salir al mercado, aunque matiza que el mundo puede cambiar rápidamente y persisten riesgos latentes. El gran interrogante es si este tsunami de financiación para la IA se extenderá a otros sectores.

Por ahora, parece quedar atrapado en un circuito cerrado. Jim Bianco, de Bianco Research, lo resume crudamente: "Hay un fuerte apetito entre los inversores y una financiación ilimitada para las empresas en el ámbito de la IA, pero fuera de eso, las empresas están estancadas". Esto tiene implicaciones cruciales, especialmente para el capital riesgo, donde las firmas de buyout tienen dificultades para desinvertir cerca de 4 billones de dólares en apuestas que ahora parecen obsoletas.

La esperanza es que el éxito de las OPV de gigantes tecnológicos active el mercado para el resto. Jon Gray, presidente de Blackstone, cree que el mercado de salidas a bolsa se ha consolidado, y su firma, el mayor grupo de inversión privada del mundo, planea sacar a Bolsa siete empresas más tras las tres ya realizadas este año.

Mientras tanto, los mercados de deuda se recuperan, impulsados por la resiliencia económica de Estados Unidos ante presiones inflacionarias y tensiones geopolíticas como la guerra con Irán. No obstante, la advertencia de Hooper resuena: los inversores piensan en grandes ganancias a corto plazo, mientras el largo plazo no es prioridad. ¿Estamos ante el inicio de una nueva era de financiación masiva o ante una burbuja concentrada a punto de estallar?

La respuesta dependerá de si la euforia se generaliza o si, como temen algunos, se mantiene encerrada en el universo de la inteligencia artificial





expansioncom / 🏆 9. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Financiación Inteligencia Artificial Spacex Anthropic Alphabet OPV Deuda Inversores Mercados De Capitales FOMO Tecnología

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Grandes colocaciones y OPVs: SpaceX y otras empresas preparan su salida a bolsaSpaceX y otras compañías tecnológicas y de otros sectores, como Bending Spoons, KNDS, Belron y Zepto, estudian salir a bolsa en 2026. Se estima un valor conjunto de 4,6 billones de dólares para algunas de ellas. El apetito inversor por la OPV de SpaceX servirá de termómetro para el mercado.

Read more »

SpaceX, OpenAI y Anthropic irrumpen en el selecto grupo de las 'siete magníficas' de la IAEl panorama bursátil de la inteligencia artificial está redefiniendo el club de las empresas más influyentes. Tras la salida de Tesla del podio de los gigantes, un nuevo conjunto de compañías lideradas por SpaceX, OpenAI y Anthropic competir por dominar la quinta revolución industrial, con Amazon como actor secundario en infraestructura.

Read more »

SpaceX desata la euforia inversoraSpaceX pulverizó ayer varios récords bursátiles al protagonizar el salto al parqué más esperado de la última década y la mayor OPV de la historia. Además, en cuestión de...

Read more »

El incendio de Padrón, A Coruña, calcina ya casi 100 hectáreas: su evolución es 'favorable'Los detalles: Para intentar apagar las llamas del fuego que se inició en el marco de una jornada de elevadas temperaturas en Galicia se ha movilizado un importante dispositivo, que incluye numerosos medios aéreos tanto autonómicos como del Gobierno central.

Read more »