El boom de la IA impulsa a fabricantes de hardware como Dell y HPE, pero su posición en la cadena de valor sigue siendo vulnerable

Dell y HPE registran crecimientos récord en ingresos por infraestructura de IA, reactivando el interés de Wall Street. Sin embargo, su dependencia de componentes externos y las restricciones en la cadena de suministro plantean interrogantes sobre la sostenibilidad de este auge.

El crecimiento de los ingresos de las empresas tecnológicas tradicionales, impulsado por la demanda de infraestructura para inteligencia artificial, está generando un entusiasmo significativo en Wall Street , aunque analistas señalan que estas compañías son solo un eslabón en una cadena de valor mucho más amplia vinculada a la IA.

Dell, por ejemplo, vio cómo sus acciones se dispararon tras la presentación de sus resultados del primer trimestre, donde reportó un crecimiento del 757% interanual en los ingresos procedentes de infraestructura para IA, alcanzando los 16.000 millones de dólares. Esta expansión es particularmente notable si se considera que, hasta hace poco, el negocio principal de ordenadores personales de Dell enfrentaba una intensa competencia extranjera que lo había convertido en una carrera hacia el abismo.

El giro hacia productos empresariales prometía ser un camino largo y arduo, pero el auge de la IA ha acelerado drásticamente su transformación. Los ingresos por servidores convencionales también casi se duplicaron, y analistas esperan que la facturación total de Dell, que se mantenía en torno a los 100.000 millones de dólares, se duplique para 2028.

HPE (Hewlett Packard Enterprise), otra empresa heredera de los años noventa, también experimentó un repunte similar, con un aumento de sus acciones superior al 25% después de anunciar resultados sólidos. Sin embargo, tanto Dell como HPE dependen de componentes suministrados por otros actores, cuyos precios también están subiendo y enfrentan restricciones en la cadena de suministro global.

A pesar de los ingresos récord, el valor de empresa de Dell ronda los 300.000 millones de dólares y sus acciones cotizan a aproximadamente 25 veces el beneficio por acción previsto, lo que refleja expectativas de crecimiento rápido pero también cierta presión por los márgenes en la cadena de suministro. Aunque el optimismo actual parece justificado por los números, algunos inversionistas podrían estar sobreestimando el control que estos fabricantes de hardware tienen sobre el ecosistema de IA, donde el valor agregado se concentra cada vez más en software, algoritmos y plataformas de nube gestionadas por gigantes como Nvidia, AMD o los propios proveedores de servicios en la nube.

En resumen, el boom de la inteligencia artificial está reconfigurando industrias enteras, pero los beneficios no se distribuirán de manera uniforme entre todos los participantes de la cadena de suministro





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