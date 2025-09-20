El bolso español de la reina Letizia: un homenaje al damasquinado de Toledo y a la artesanía española en Egipto

El viaje de los reyes de España a Egipto ha destacado por su componente diplomático y cultural. La reina Letizia, en particular, ha llamado la atención por su elección de moda, luciendo prendas y accesorios que rinden homenaje a la artesanía española. El bolso de Max Mara con diseño de damasquinado toledano ha sido el punto focal, impulsando la visibilidad de esta ancestral técnica y de los artesanos involucrados en su creación. La historia de este bolso y su impacto cultural se exploran en detalle.

Los viajes de Estado de la realeza son instrumentos diplomáticos de gran impacto. Sirven como una herramienta eficaz para consolidar relaciones internacionales y dar inicio o conclusión a proyectos colaborativos. Un ejemplo reciente y relevante es el viaje de los reyes de España a Egipto. Durante su estancia, los monarcas inauguraron la nueva iluminación de un templo emblemático, proyecto ejecutado por empresas españolas.

El rey participó en un desayuno de trabajo con empresarios españoles y egipcios, y el viaje concluyó con una visita a las misiones arqueológicas españolas en Luxor. Las reinas, figuras cuyo vestuario siempre está bajo escrutinio público, aprovechan estas oportunidades para incorporar elementos culturales de los países visitados en sus elecciones de moda, honrando sus tradiciones. En esta ocasión, la reina Letizia demostró esta sensibilidad de manera explícita al lucir una chaqueta y pendientes de marcas locales durante su visita a la Ciudad de los Muertos. Además, incorporó un accesorio muy especial: un bolso de la marca italiana Max Mara con un toque español distintivo. El modelo Pasticcino, reconocido en la industria, se inspira anualmente en diferentes países para crear ediciones limitadas únicas. El bolso que lució la reina Letizia, rindiendo homenaje a España, se inspiró en Toledo y en la ancestral técnica del damasquinado para su diseño. Javi Cohen, ilustrador y diseñador gráfico, colaboró en la creación de este bolso, específicamente en el diseño de las dos esferas con relieve que conforman el cierre. Cohen, al enterarse de la repercusión de su trabajo, experimentó una gran emoción y orgullo. Considera un privilegio que su trabajo llegue a tal alcance, un reconocimiento que impulsa su creatividad y pasión por el diseño. Además, resalta el compromiso de la reina Letizia con los creadores españoles y considera que la visibilidad dada a la tradición del damasquinado de Toledo y al cuero de Córdoba es un impulso significativo para la industria y la cultura española. La elección de Egipto, un país con técnicas decorativas similares, añade un simbolismo especial a este gesto, cerrando un círculo de conexión histórica.\La trayectoria de Javi Cohen, en relación con este proyecto, es un reflejo de su pasión y dedicación al arte y el diseño. Después de concluir sus estudios de ilustración en la Escuela de Arte de Toledo, con un proyecto final sobre ilustración de moda inspirada en diseñadores españoles, comenzó a trabajar en Anframa, una empresa especializada en la fabricación de piezas damasquinadas. Esta experiencia le permitió aprender y dominar la técnica del damasquinado, un arte milenario que implica la incrustación de oro o plata sobre acero. Cohen se formó bajo la tutela de José Luis Rodríguez, reconocido diseñador de damasquinado, quien le transmitió sus conocimientos y habilidades. El damasquinado, con sus intrincados diseños árabes y florales, es un elemento distintivo de Toledo y una tradición que ha perdurado a lo largo de los siglos. En la actualidad, esta técnica se practica principalmente en Toledo y en una ciudad japonesa, lo que le confiere un valor especial y la convierte en un arte casi exclusivo. La escuela de arte de Toledo es un semillero de diseñadores e ilustradores, lo que facilita la colaboración entre las empresas locales y los artistas. Cohen explica que su trabajo para Anframa abarca diversas áreas, desde el diseño de motivos para las piezas hasta la ilustración de elementos arquitectónicos. La adaptación de sus diseños a la forma esférica y a las dimensiones específicas del bolso representó un desafío creativo. Asimismo, la producción de las esferas damasquinadas para los bolsos de edición limitada requirió un gran esfuerzo y cuidado para garantizar la calidad y el cumplimiento de los plazos.\La creación del bolso Pasticcino para la reina Letizia implicó una serie de desafíos técnicos y creativos. Adaptar el diseño del damasquinado a la forma característica de las esferas del bolso fue un reto, ya que el relieve de las piezas damasquinadas suele ser más plano. La fabricación de más de 10.000 semiesferas para los 2.600 bolsos de edición limitada requirió un proceso meticuloso para asegurar la calidad. El damasquinado, técnica milenaria, experimenta un renacimiento gracias a esta colaboración, mostrando la maestría artesanal de Toledo. La elección del bolso como símbolo de esta tradición es un claro mensaje de apoyo al patrimonio cultural español y a la artesanía local. Este proyecto ha generado una gran visibilidad para la técnica del damasquinado, atrayendo la atención de los medios y del público en general. Además, ha consolidado el papel de los artesanos y diseñadores de Toledo como guardianes de una tradición única. La colaboración entre Max Mara, Javi Cohen y la Casa Real es un ejemplo de cómo la moda puede convertirse en un vehículo para promover el arte y la cultura de un país, impulsando el reconocimiento de los creadores locales y difundiendo el valor de las técnicas artesanales. Este bolso, más allá de ser un accesorio de moda, es una pieza de colección que celebra la riqueza cultural de España y la creatividad de sus artesanos





VanityFairSpain / 🏆 14. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Realeza Letizia Moda Damasquinado Toledo

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Letizia se adentra en la Ciudad de los Muertos: sus actos y apoyo a la moda local en su tercer día en El CairoLa reina Letizia ha visitado la famosa necrópolis habitada de El Cairo.

Leer más »

Los reyes concluyen su viaje a Egipto con la visita a excavaciones arqueológicas y tumbas de faraones en LuxorLos reyes Felipe VI y Letizia concluyen este viernes su primer viaje de Estado a Egipto con un recorrido por Luxor, una de las capitales de la antigua civilización

Leer más »

“Que la reina Letizia haya visibilizado la tradición del damasquinado de Toledo y del cuero de Córdoba es un gran empujón para nuestras industrias y nuestra cultura”Hablamos con Javi Cohen, ilustrador y diseñador gráfico, que participó en el proceso de creación del bolso Pasticcino de Max Mara inspirado en España que ha llevado la reina en su viaje a Egipto.

Leer más »

Los Reyes de España culminan su viaje a Egipto con una visita cultural a LuxorFelipe VI y Letizia cierran su viaje de Estado a Egipto con una jornada dedicada a la arqueología y la cultura, visitando el Museo de Luxor, tumbas faraónicas y misiones arqueológicas españolas.

Leer más »

El bolso de la reina Letizia: un homenaje a la artesanía española en EgiptoEl viaje de los reyes de España a Egipto destaca por su componente diplomático y cultural. La reina Letizia, a través de su elección de vestuario, rindió tributo a la artesanía española, especialmente al damasquinado de Toledo, con un bolso de edición limitada de Max Mara. Este gesto resalta el valor de la cultura y la artesanía española en el ámbito internacional.

Leer más »

El viaje de los Reyes de España a Egipto: diplomacia, cultura y modaEl viaje de Estado de los Reyes de España a Egipto destaca la importancia de la diplomacia, la colaboración empresarial y la apreciación cultural. Se enfatiza la inauguración de proyectos conjuntos, el encuentro con empresarios y la incorporación de elementos locales en la vestimenta de la Reina Letizia, incluyendo un bolso con diseño español.

Leer más »