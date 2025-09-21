El Bolso de la Reina Letizia: Un Homenaje al Damasquinado Toledano y la Diplomacia Real

El reciente viaje de los Reyes de España a Egipto ha puesto de manifiesto el poder diplomático de los viajes de Estado, así como la capacidad de la Reina Letizia para destacar la artesanía y cultura españolas a través de su vestimenta. El bolso de Max Mara con diseño de damasquinado toledano, creado por Javi Cohen, es el ejemplo perfecto de esta simbiosis entre moda, arte y diplomacia, impulsando el reconocimiento de la tradición artesanal española.

Los viajes de Estado de la realeza son herramientas diplomáticas de gran impacto, sirviendo como un conducto para fortalecer lazos entre naciones y propiciar el inicio o la conclusión de proyectos colaborativos. El reciente viaje de los Reyes de España a Egipto es un claro ejemplo de esta dinámica. Durante su estancia, se inauguró la nueva iluminación de uno de los templos más emblemáticos, obra de empresas españolas.

El Rey participó en un encuentro de trabajo con empresarios de ambas nacionalidades, y la visita a las misiones arqueológicas españolas en Luxor marcó el cierre de su agenda. Las reinas, figuras siempre observadas por su estilo, aprovechan estas ocasiones para incorporar elementos locales a sus atuendos, mostrando así un sutil homenaje a la cultura del país anfitrión. La Reina Letizia, en esta ocasión, destacó con una chaqueta y pendientes de marcas egipcias durante su visita a la Ciudad de los Muertos, y de manera más sutil, con un accesorio que llamó la atención: un bolso de la firma italiana Max Mara, con un toque muy español. El modelo Pasticcino, icónico de la marca, se inspira anualmente en un país diferente para crear ediciones limitadas especiales. En esta ocasión, España fue la musa, y la técnica del damasquinado de Toledo y el cuero de Córdoba fueron los elementos seleccionados. Javi Cohen, ilustrador y diseñador gráfico, contribuyó a la creación de este bolso, concretamente en el diseño de las dos esferas con relieve que forman el cierre. \Cohen, sorprendido por la repercusión del bolso, relata que el descubrimiento de que la Reina Letizia lucía su diseño fue un momento de gran emoción y reconocimiento. En su opinión, la Reina siempre ha sido una defensora de los creadores españoles, y en esta ocasión, al visibilizar la tradición del damasquinado toledano y el cuero cordobés, ha dado un impulso significativo a la industria y la cultura españolas. Cohen destaca la importancia de que este gesto ocurriera en Egipto, país con antiguas técnicas de decoración similares, considerándolo casi como un cierre de un ciclo. La historia de Cohen con el damasquinado comenzó después de finalizar sus estudios de ilustración en la Escuela de Arte de Toledo, donde realizó un proyecto final sobre ilustración de moda basada en diseñadores españoles. Comenzó a trabajar en Anframa, empresa especializada en piezas damasquinadas, aprendiendo de José Luis Rodríguez, considerado uno de los mejores diseñadores de damasquinado de Toledo. El damasquinado, una técnica milenaria que implica incrustar oro o plata sobre acero, se arraigó en España, primero en Éibar y luego en Toledo, gracias a la familia Zuloaga. Esta técnica, que hoy en día solo se practica en Toledo y en una ciudad japonesa, confiere a las piezas un valor especial y una rica historia.\Cohen explica que vivir en Toledo es sumergirse en el damasquinado, con sus escaparates repletos de platos y joyas elaboradas con esta técnica artesanal. La Escuela de Arte de Toledo es un semillero de diseñadores e ilustradores, y las empresas locales a menudo buscan allí talento. El trabajo de Cohen para Anframa involucra el diseño de motivos para las piezas, que pueden ser árabes, renacentistas o incluso representaciones de ciudades o edificios. Considera este diseño como una rama más de su trabajo como ilustrador, donde el formato y el material son los únicos cambios. La producción del bolso que lució la Reina Letizia presentó varios desafíos. El primero fue adaptar el diseño representativo del damasquinado a la forma esférica del cierre del bolso. El segundo fue la producción masiva de más de 10,000 semiesferas para los 2,600 bolsos de edición limitada, garantizando la calidad y cumpliendo con los plazos establecidos. Un trabajo artesanal que fusiona tradición, arte y moda, llevando el sello de España a un escenario internacional y resaltando el valor de la artesanía local





VanityFairSpain / 🏆 14. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Reina Letizia Viajes De Estado Damasquinado Toledo Max Mara

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Letizia se adentra en la Ciudad de los Muertos: sus actos y apoyo a la moda local en su tercer día en El CairoLa reina Letizia ha visitado la famosa necrópolis habitada de El Cairo.

Leer más »

“Que la reina Letizia haya visibilizado la tradición del damasquinado de Toledo y del cuero de Córdoba es un gran empujón para nuestras industrias y nuestra cultura”Hablamos con Javi Cohen, ilustrador y diseñador gráfico, que participó en el proceso de creación del bolso Pasticcino de Max Mara inspirado en España que ha llevado la reina en su viaje a Egipto.

Leer más »

Carolina Herrera Desfila en Madrid: Un Homenaje a la Marca EspañaLa icónica firma Carolina Herrera, propiedad de Puig, presentó su colección Primavera/Verano 2026 en la Plaza Mayor de Madrid, marcando su debut en la ciudad después de décadas de desfiles en Manhattan. El evento reunió a una multitud de celebridades y figuras destacadas del mundo de la moda, incluyendo modelos, actores, cantantes, influencers y personalidades de la aristocracia, consolidando la marca como un referente de la moda española.

Leer más »

El bolso de la reina Letizia: un homenaje a la artesanía española en EgiptoEl viaje de los reyes de España a Egipto destaca por su componente diplomático y cultural. La reina Letizia, a través de su elección de vestuario, rindió tributo a la artesanía española, especialmente al damasquinado de Toledo, con un bolso de edición limitada de Max Mara. Este gesto resalta el valor de la cultura y la artesanía española en el ámbito internacional.

Leer más »

El viaje de los Reyes de España a Egipto: diplomacia, cultura y modaEl viaje de Estado de los Reyes de España a Egipto destaca la importancia de la diplomacia, la colaboración empresarial y la apreciación cultural. Se enfatiza la inauguración de proyectos conjuntos, el encuentro con empresarios y la incorporación de elementos locales en la vestimenta de la Reina Letizia, incluyendo un bolso con diseño español.

Leer más »

El bolso español de la reina Letizia: un homenaje al damasquinado de Toledo y a la artesanía española en EgiptoEl viaje de los reyes de España a Egipto ha destacado por su componente diplomático y cultural. La reina Letizia, en particular, ha llamado la atención por su elección de moda, luciendo prendas y accesorios que rinden homenaje a la artesanía española. El bolso de Max Mara con diseño de damasquinado toledano ha sido el punto focal, impulsando la visibilidad de esta ancestral técnica y de los artesanos involucrados en su creación. La historia de este bolso y su impacto cultural se exploran en detalle.

Leer más »