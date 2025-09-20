El bolso de la reina Letizia: un homenaje a la artesanía española en Egipto

El viaje de los reyes de España a Egipto destaca por su componente diplomático y cultural. La reina Letizia, a través de su elección de vestuario, rindió tributo a la artesanía española, especialmente al damasquinado de Toledo, con un bolso de edición limitada de Max Mara. Este gesto resalta el valor de la cultura y la artesanía española en el ámbito internacional.

Los viajes de Estado de la realeza son herramientas diplomáticas de gran impacto. Sirven como un canal excepcional para fortalecer lazos entre naciones y para iniciar o concluir proyectos colaborativos. Un ejemplo reciente y cercano es la visita de los reyes de España a Egipto. Durante su estancia, los monarcas inauguraron la renovada iluminación de uno de los templos más emblemáticos de Egipto, un proyecto realizado por empresas españolas.

El rey participó en un desayuno de trabajo con empresarios de ambas nacionalidades, y el viaje culminó con una visita a las misiones arqueológicas españolas en Luxor. Las reinas, siempre observadas por sus elecciones de vestuario, aprovechan estas ocasiones para incorporar prendas o accesorios del país anfitrión, rindiendo homenaje a su cultura y tradiciones a través de su vestimenta. La reina Letizia, siguiendo esta tradición, mostró una clara conexión con la cultura egipcia al lucir una chaqueta y pendientes de una marca local durante su visita a la Ciudad de los Muertos. Adicionalmente, destacó sutilmente, a través de un accesorio muy especial: un bolso de la firma italiana Max Mara con un toque español. El modelo Pasticcino, conocido por su diseño distintivo, se inspira anualmente en un país diferente para crear una edición limitada. En esta ocasión, el bolso de la reina Letizia se inspiró en España, específicamente en Toledo y en la técnica del damasquinado. El diseñador gráfico e ilustrador Javi Cohen colaboró en la creación de este bolso, concretamente en el diseño de las dos bolas con relieve que adornan su cierre. Cohen relata que se enteró del uso del bolso por la reina a través de una fotografía enviada por una colega en la prensa, experimentando una gran emoción y orgullo. Considera que este gesto de la reina es un reconocimiento a los creadores españoles y un impulso para la industria y la cultura, resaltando la tradición del damasquinado de Toledo y el cuero de Córdoba. Destaca la relevancia de que esto ocurra en Egipto, país con una historia de técnicas similares de decoración, cerrando un círculo cultural. La trayectoria de Cohen en este proyecto se remonta a sus estudios en la Escuela de Arte de Toledo, donde desarrolló un proyecto final sobre ilustración de moda basada en diseñadores españoles. Posteriormente, se integró a Anframa, una empresa especializada en la producción de piezas damasquinadas. Allí, bajo la tutela de José Luis Rodríguez, reconocido diseñador de damasquinado, adquirió conocimientos y experiencia en este arte. El damasquinado, como explica Cohen, es una técnica decorativa ancestral, originaria de Éibar y asentada en Toledo, que consiste en incrustar oro o plata sobre acero, creando diseños ornamentales. Aunque en la actualidad, esta técnica se practica principalmente en Toledo y en una ciudad japonesa, convirtiéndola en una práctica excepcional. En Toledo, el damasquinado es un elemento constante en el paisaje urbano, con escaparates repletos de joyas y objetos decorativos elaborados con esta técnica. Cohen explica que su trabajo para Anframa implica el diseño de los motivos que adornan las piezas, usualmente motivos árabes o renacentistas. La producción del bolso de la reina Letizia presentó desafíos específicos, como la adaptación del diseño del damasquinado a la forma esférica de las bolas del bolso y la necesidad de producir más de 10,000 semiesferas para los 2,600 bolsos de edición limitada, garantizando la calidad y cumpliendo con los plazos





