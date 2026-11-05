El boicot de Inquilinas a supermercados en Madrid fracasa en asistencia

La convocatoria del Sindicato de Inquilinas para no comprar en cadenas como Lidl o Aldi el martes tuvo nula adherencia. Los clientes desconocieron la medida y mantuvieron su rutina de abastecimiento habitual.

El llamado a la huelga de compras impulsado por el Sindicato de Inquilinas y otras 50 organizaciones ha tenido un resultado significativamente menor al esperado. La iniciativa buscaba disuadir a la ciudadanía de adquirir productos en grandes superficies como Día, Aldi o Lidl como jornada de protesta previa a la huelga general programada para el próximo 11 de noviembre.

Asistencia habitual y desconocimiento masivo

Los establecimientos comerciales mantuvieron su flujo de clientes habitual desde la primera hora del miércoles, lo que confirma el bajo impacto de la medida en el comportamiento del consumidor. La mayoría de los compradores que se desplazaron a sus supermercados de confianza manifestaron no haber tenido conocimiento de la convocatoria.

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Este desconocimiento generalizado sugiere que la comunicación de la protesta no logró penetrar en la conciencia pública de manera efectiva durante los días previos al evento. La rutina de abastecimiento se sostuvo sin interrupciones notables en las cadenas de distribución involucradas.

Opiniones divididas entre trabajadores y clientes

Dentro de los supermercados, la reacción fue mixta. Muchos empleados no estaban informados de la huelga de compras hasta que se les preguntó, expresando sorpresa al conocerla. Un trabajador señaló que no percibía falta de afluencia de gente, confirmando que los clientes seguían viniendo con normalidad.

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Por otro lado, algunas clientas manifestaron su apoyo a la causa vinculada al problema de la vivienda, aunque justificaron su asistencia a las compras por necesidad económica inmediata. Una usuaria explicó que no podía esperar a otros días para adquirir productos esenciales para las próximas fiestas navideñas, argumentando que el boicot le perjudicaría personalmente.

Justificación económica frente a la protesta social

Las participantes en el establecimiento destacaron la importancia de los precios populares en grandes superficies como Aldi para mantener el poder adquisitivo. Para muchas familias, el ahorro diario es prioritario frente a acciones simbólicas de protesta, ya que no pueden permitirse retrasar compras básicas o buscar alternativas más costosas.

Algunas trabajadoras reconocieron que entienden la necesidad de estas iniciativas para un bien mayor, pero admitieron que la ejecución no ha logrado convencer a la población general. La percepción es que la falta de visibilidad ha sido el factor determinante para el bajo nivel de participación.

Próximos pasos para la jornada del 11 de noviembre

A pesar del resultado de esta jornada previa, las organizaciones convocantes insisten en pedir que no se realice ninguna compra durante la jornada de huelga general del 11 de noviembre. El Sindicato de Inquilinas ha anunciado la coordinación con los comités de huelga para habilitar puntos de avituallamiento y descanso en cada barrio.

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La estrategia actual dirige el llamado específicamente a trabajadoras precarias, autónomas, paradas, pensionistas, estudiantes y cuidadoras, quienes pueden sumarse a la protesta dejando de comprar. La entidad también ha anunciado su primer festival de música para el 15 de noviembre en Vistalegre, con artistas como Rozalén o la MODA, en un intento de mantener la movilización social.