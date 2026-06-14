El BOE publica los salarios mínimos de los toreros para 2025: desde 5.162 hasta 19.359 euros por corrida

Las tablas salariales recogidas en el BOE establecen honorarios mínimos para matadores según su grupo profesional (A, B, C) y la categoría de la plaza, con cantidades que varían entre 5.162 y 19.359 euros, más pagos a cuadrillas y gastos generales.

El BOE ha publicado las tablas salariales mínimas para los profesionales taurinos correspondientes al año 2025, estableciendo honorarios que varían según la categoría de la plaza, el número de reses y el grupo profesional del torero.

El convenio, suscrito el 16 de diciembre de 2022 y vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, fija unas cantidades mínimas que deben percibir matadores, novilleros, rejoneadores, subalternos, toreros cómicos, auxiliares y otros profesionales. Aunque las cifras son orientativas y pueden ser mejoradas en función del prestigio de cada figura, el documento refleja una estructura salarial detallada que busca garantizar unas condiciones básicas en un sector con gran disparidad de ingresos.

Los matadores de toros se dividen en tres grupos según su actividad en la temporada anterior. El Grupo A incluye a aquellos que hayan participado en al menos 37 corridas; el Grupo B, entre 13 y 36 actuaciones; y el Grupo C, al resto. Esta clasificación determina los honorarios mínimos que perciben por corrida, que también dependen de la categoría de la plaza.

Las plazas de primera categoría, como las de Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia, Bilbao, San Sebastián, Pamplona, Zaragoza, Málaga y Córdoba, ofrecen las remuneraciones más altas. En una corrida con seis reses, un matador del Grupo A en una plaza de primera categoría percibe 19.359 euros de honorarios, mientras que su cuadrilla recibe 29.743 euros y los gastos generales ascienden a 17.742 euros.

En cambio, en una plaza de cuarta categoría, el mismo torero cobraría 8.278 euros, con 25.237 euros para la cuadrilla y 16.875 euros de gastos generales. Para los matadores del Grupo B, los honorarios en una plaza de primera categoría son de 17.816 euros, con 23.239 euros para la cuadrilla y 10.224 euros de gastos generales; mientras que en una de cuarta categoría bajan a 7.927 euros, con 15.695 euros para la cuadrilla y 9.543 euros de gastos generales.

En el Grupo C, las cifras son aún más reducidas: en primera categoría, el matador recibe 12.455 euros de honorarios, la cuadrilla 23.239 euros y los gastos generales 10.224 euros; en cuarta categoría, los honorarios son de 5.162 euros, con 15.695 euros para la cuadrilla y 9.543 euros de gastos generales. Estas tablas reflejan una diferencia notable entre los toreros más consolidados y aquellos que inician su carrera.

Además, medios especializados como Culturtoro apuntan a que en 2026 la subida salarial será del 3%, aunque el nuevo convenio aún no ha sido publicado en el BOE. La definición de las categorías de plazas también es clave.

El primer grupo incluye las diez plazas más importantes del país, mientras que el segundo abarca capitales de provincia no incluidas en el primero, más localidades como Vista Alegre, Colmenar Viejo, Aranjuez, Gijón, Algeciras, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Linares, Plasencia, Mérida, Cartagena y Olivenza. Las plazas de tercera y cuarta categoría corresponden a municipios de menor tradición taurina.

Este esquema busca adaptar los salarios a la capacidad económica y la afluencia de público de cada plaza. En resumen, las nuevas tablas salariales publicadas en el BOE establecen un marco de remuneración mínima para los profesionales del toreo, con diferencias significativas según la categoría de la plaza y el grupo del matador.

Aunque las cifras son solo un punto de partida, ya que los contratos pueden superar estos mínimos, el documento ofrece una visión estructurada de cómo se valoran las actuaciones en el mundo taurino. Con la posible subida del 3% en 2026, el sector espera una actualización que refleje la evolución de los costes y la demanda





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