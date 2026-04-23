El Betis y el Real Madrid se miden en un duelo clave en La Cartuja

El Real Betis recibe al Real Madrid en un partido crucial para ambos equipos en la jornada 32 de LaLiga. El Betis busca asegurar la quinta plaza y mantener viva la esperanza de acceder a la Champions League, mientras que el Real Madrid necesita mejorar su imagen y no perder de vista al Barcelona.

El Real Betis Balompié se prepara para un enfrentamiento crucial contra el Real Madrid en el Estadio de La Cartuja , un partido que da inicio a la jornada 32 de LaLiga.

La victoria en este encuentro reviste una importancia capital para ambos equipos, considerando que únicamente restan 18 puntos por disputarse en el campeonato. Para el Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, asegurar la quinta posición en la tabla clasificatoria es el objetivo primordial. Aunque la posibilidad de acceder a la Champions League a través de esta vía se antoja remota, no está completamente descartada y el equipo verdiblanco luchará con determinación para mantener viva esa esperanza.

El Betis llega a este partido tras haber roto una sequía de cinco encuentros sin conocer la victoria, logrando una remontada espectacular en su visita al Girona, con un marcador final de 2-3. Los goles de Marc Roca, Ez Abde y Rodrigo Riquelme fueron fundamentales para asegurar los tres puntos, y la reaparición de Isco Alarcón en el terreno de juego representó una noticia alentadora para los aficionados sevillanos.

Este triunfo en Montilivi también sirvió para aliviar la tensión y la decepción generadas por la dolorosa eliminación del Betis en los cuartos de final de la Europa League a manos del Braga, un revés que dejó una profunda huella en el equipo y en su afición. La atmósfera en Sevilla está cargada de expectación, con la Feria de Abril en pleno apogeo, pero la atención se centra ahora en este importante partido de liga.

Por otro lado, el Real Madrid se desplaza a Sevilla con la necesidad imperiosa de recuperar la confianza y mejorar su imagen, tras una serie de resultados poco convincentes. La distancia de nueve puntos con el Barcelona, líder del campeonato, se ha ampliado considerablemente, y el equipo de Álvaro Arbeloa no puede permitirse seguir perdiendo terreno.

El Madrid también ha superado recientemente una racha negativa de cuatro partidos sin ganar, un período marcado por la decepcionante eliminación de la Champions League a manos del Bayern de Múnich. El pasado martes, los goles de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior fueron suficientes para vencer al Alavés por 2-1, pero el rendimiento del equipo blanco dejó mucho que desear, y se escucharon silbidos de desaprobación en el Santiago Bernabéu.

La presión sobre el equipo es alta, y se espera una reacción contundente en el partido contra el Betis. El Real Madrid busca reafirmar su candidatura al título, aunque la tarea se presenta complicada ante un rival motivado y en buen momento de forma. La necesidad de demostrar una mejor imagen y de recuperar la confianza de la afición son factores clave para el equipo blanco en este encuentro.

La estrategia de Arbeloa será fundamental para contrarrestar el juego del Betis y asegurar un resultado positivo. Analizando el historial de enfrentamientos, se anticipa un duelo equilibrado y disputado. El Betis, jugando como local, ha obtenido 25 victorias, 19 empates y 26 derrotas frente al Real Madrid.

La temporada pasada, los béticos lograron una remontada memorable en su propio estadio, superando al Madrid por 2-1 gracias a los goles de Johnny Cardoso e Isco, después de que Brahim Díaz hubiera adelantado a los visitantes. Este precedente añade un elemento de motivación adicional para el Betis, que buscará repetir la hazaña y dar una alegría a su afición.

El partido se disputará este viernes, 24 de abril de 2026, a las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja. Los aficionados podrán seguir el encuentro en directo a través de DAZN, en los canales DAZN LaLiga (Movistar 55 / Orange 113) y DAZN LaLiga 2 (Movistar 58 / Orange 114).

Además, EL MUNDO ofrecerá una cobertura completa y detallada del partido, con información en tiempo real y análisis post-partido. Se espera un ambiente vibrante en La Cartuja, con la Feria de Abril como telón de fondo, y un partido emocionante que podría tener un impacto significativo en la clasificación final de LaLiga. La intensidad, la pasión y la rivalidad entre estos dos grandes equipos del fútbol español prometen un espectáculo inolvidable para los aficionados





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