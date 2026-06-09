El BCE subirá los tipos de interés al 2,25% esta semana por la crisis energética

El Banco Central Europeo aumentará los tipos en 25 puntos básicos hasta el 2,25%, ante la presión inflacionaria por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz. La medida cuenta con el apoyo del 70% del Consejo de Gobierno.

El Banco Central Europeo ( BCE ) ha decidido poner fin a su política de espera y subirá los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 2,25%, en su reunión de esta semana.

La medida, apoyada por al menos un 70% de los miembros del Consejo de Gobierno, responde a la creciente presión inflacionaria derivada del conflicto bélico en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, que ha disparado los costes energéticos en la zona euro. Christine Lagarde, presidenta de la institución, había anticipado este movimiento en declaraciones previas, aunque optó por posponerlo en las reuniones de marzo y abril argumentando que los tipos se encontraban en una posición adecuada.

Sin embargo, la persistencia de la guerra y sus efectos económicos han llevado al BCE a actuar, marcando la primera subida de tipos desde septiembre de 2023, es decir, hace casi tres años. El endurecimiento de la política monetaria se considera inevitable, según Peter Kaimír, gobernador del Banco Nacional de Eslovaquia, quien afirmó que este escenario ya formaba parte de las proyecciones desde marzo y que la evolución de los acontecimientos no ha sido positiva.

Alrededor del 70% de los 27 miembros del Consejo se han mostrado a favor del alza, mientras que el resto ha mantenido un discurso ambiguo. Incluso algunos de los miembros más cautelosos, como Fabio Panetta, gobernador del Banco de Italia, han reconocido la necesidad de recalibrar la política monetaria para contrarrestar los riesgos de tensiones inflacionarias persistentes.

En la misma línea, Yannis Stournaras, gobernador del Banco de Grecia, indicó que es probable que se suban los tipos en junio para mantener la credibilidad del BCE y su capacidad de reacción ante los cambios en la inflación. La autoridad monetaria busca evitar repetir errores del pasado, cuando en el último episodio inflacionario de hace cinco años se consideró que actuó tarde.

Por ello, aunque los datos actuales no muestran un descontrol inmediato, la preocupación se centra en el medio plazo y en el riesgo de que las expectativas de inflación se desanclen, como señaló Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE y representante del ala dura de la institución. Más allá de la subida de esta semana, la atención se centrará en las señales que Lagarde pueda ofrecer en su rueda de prensa sobre futuros movimientos.

Aunque no hay consenso sobre las decisiones en las próximas reuniones, es inusual que el BCE realice un alza sin que le sigan nuevos ajustes. Gediminas Simkus, presidente del Banco de Lituania, sugirió en una entrevista que es más probable una segunda subida que no, aunque no precisó si será en julio, septiembre u octubre.

Algunos analistas, como los de Bank of America, han lanzado advertencias sobre el riesgo de repetir el error de 2011, cuando se subieron tipos y luego se revirtieron con la llegada de Mario Draghi, pero los miembros del Consejo están convencidos de que las condiciones actuales son diferentes. La crisis energética y el conflicto geopolítico siguen siendo los principales impulsores de la inflación, y el BCE confía en que esta medida gradual ayude a estabilizar los precios sin dañar excesivamente la recuperación económica.

Mientras tanto, los mercados financieros y los gobiernos de la zona euro observan con atención los próximos pasos de la autoridad monetaria, conscientes de que el equilibrio entre controlar la inflación y sostener el crecimiento es cada vez más delicado





ExpansionBolsa / 🏆 34. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BCE Tipos De Interés Inflación Crisis Energética Zona Euro

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BCE descarta riesgo sistémico del crédito privado en Europa pero alerta sobre efectos indirectosEl último Informe de Estabilidad Financiera del BCE indica que, aunque el private credit europeo es pequeño y no plantea un peligro sistémico, los efectos de segunda ronda y{...} pueden afectar a sectores vulnerables y a la estabilidad macroeconómica, mientras que la exposición a Oriente Medio y a actores no bancarios continúa bajo vigilancia estrecha. Nota: La descripción resume los puntos clave del informe, resaltando la baja exposición directa, los riesgos indirectos y la necesidad de monitoreo continuo.

Read more »

La inflación sigue en aumento, pero el BCE no subirá los tipos en junioLa escalada en la inflación es evidente, pero la decisión del BCE de subir los tipos en junio no se producirá, según el autor, debido a razones coyunturales y a la estabilidad en el flujo de petróleo

Read more »

La subida de los tipos que prepara el BCE impactará en las hipotecasEl Banco Central Europeo (BCE) se prepara para subir los tipos de interés por primera vez desde septiembre de 2023, lo que afectará a las hipotecas y el bolsillo de los ciudadanos.

Read more »

El BCE sube tipos de interés a pesar de la frágil economía de la eurozonaPese al deterioro de la confianza y el lento crecimiento en la eurozona, el Banco Central Europeo ha impuesto la postura de sus miembros más restrictivos y ha decidido incrementar los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta el 2,25%, una medida que podría dificultar el pago de deudas de ciudadanos y empresas.

Read more »