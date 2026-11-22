El Banco Central Europeo elevará tipos en diciembre al 2,75%. Christine Lagarde busca controlar inflación indirecta y salarios para estabilizar la economía en 2027 sin predecir futuros movimientos.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha confirmado que el rumbo de la política monetaria está claro. A menos que ocurra un evento inesperado, la institución elevará el precio del dinero en su próxima reunión. Este movimiento busca combatir los efectos de segunda ronda que impactan la inflación esperada para 2027.

Subida de 25 Puntos Básicos en Diciembre

El Consejo de Gobierno del BCE prevé un nuevo incremento del costo del dinero. La subida de 25 puntos básicos en diciembre situará los tipos de interés en el 2,75 por ciento. Este nivel representa el límite de lo que se considera una política monetaria restrictiva. En esta zona, las condiciones de financiación comienzan a lastrar la actividad económica con el objetivo estricto de controlar la inflación.

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Una subida adicional dejará sentadas las bases para que la autoridad monetaria enfrente el ejercicio 2027. La meta es lograr una moderación de la inflación general hacia niveles cercanos al 2 por ciento, que marca la institución. La batalla en Fráncfort pasará a centrarse en la inflación indirecta y los efectos de segunda ronda.

Efectos de Segunda Ronda y Negociaciones Salariales

Estos efectos acumulados en niveles elevados comenzarán a filtrarse a otros bienes y servicios. También se tendrán en cuenta en las negociaciones salariales durante el próximo año. Las fuentes cercanas al BCE advierten que el problema de la inflación indirecta es que, a diferencia de la energía, su comportamiento es más persistente. Una vez que la inflación alcanza la capa de las negociaciones salariales, la subida se vuelve más difícil de revertir.

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La inflación que excluye combustibles y alimentos podría repuntar hasta situarse en torno al 2,5 por ciento en el escenario base a mediados de 2027. En perspectivas más pesimistas, este indicador, clave para la política monetaria, se elevaría por encima de la cota del 3 por ciento. Si las compañías detectan más poder adquisitivo familiar, volverán a elevar precios rápidamente.

Proyecciones Económicas y Datos de Empleo

En el primer trimestre de 2027, el aumento en las retribuciones se elevará hasta el 2,8 por ciento. Christine Lagarde afirma que una subida de 25 puntos básicos no supone gran diferencia en dureza de condiciones. Sin embargo, llevar los tipos a terreno restrictivo envía un mensaje claro sobre la no tolerancia a desviaciones inflacionarias. El BCE no se ata las manos y decidirá reunión a reunión.

La reunión de diciembre será crucial para definir los próximos movimientos. La plantilla recibirá una avalancha de información fresca sobre el punto exacto de la batalla contra la inflación. El banco central contará con nuevas proyecciones macroeconómicas de crecimiento y dos datos mensuales adicionales de evolución de precios.

Resiliencia de la Actividad Industrial

Además de los indicadores de precios, se analizarán las cifras del PIB del tercer trimestre. También se examinará la información sobre el empleo y las negociaciones salariales recientes. El BCE dispondrá de dos nuevas actualizaciones de los tipos de interés que los bancos ofrecen a familias y empresas. Estos datos garantizarán que el endurecimiento de las condiciones está calando en la economía.

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Finalmente, se revisarán los datos de actividad industrial. Este análisis confirmará si la resiliencia de la actividad se mantiene frente al choque monetario. Lagarde insiste en que no hay un rumbo predeterminado, pero la comunicación indica firmeza en el objetivo de estabilidad de precios a medio plazo.