El BCE mantiene los tipos de interés en el 2% y evalúa el impacto del conflicto en Oriente Próximo

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido prolongar el período de tipos de interés en el 2% ante la incertidumbre generada por el conflicto en Oriente Próximo y su impacto en la inflación. Aunque la institución está preparada para actuar si los precios se disparan, prefiere esperar más datos antes de tomar decisiones drásticas. La inflación en la zona euro podría alcanzar niveles preocupantes si la crisis energética persiste, lo que obligaría al BCE a subir los tipos en junio.

El Banco Central Europeo ( BCE ), bajo la dirección de Christine Lagarde, ha decidido prolongar el período en el que el precio del dinero se mantiene en el 2% actual, casi hasta un año.

Los banqueros centrales de Europa son plenamente conscientes de que, si el conflicto en Oriente Próximo persiste, se verán obligados a subir los tipos de interés. La inflación está aumentando como respuesta al shock energético que afecta a la zona euro, un escenario similar al vivido hace apenas unos años con la invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones posteriores.

Los responsables del BCE saben que este contexto puede generar riesgos de una espiral de precios y tienen la responsabilidad de frenarla. Sin embargo, en Fráncfort también entienden que el crecimiento económico sería más saludable sin un endurecimiento de las condiciones de financiación, por lo que intentan minimizarlo mientras las expectativas de inflación se lo permitan.

A principios de año, los inversores y analistas especulaban con la posibilidad de más recortes de tasas, un escenario que ha desaparecido por completo debido al shock de los precios de la energía. Aunque la nueva estrategia del BCE lo lleva a actuar para contener grandes shocks, independientemente de su origen exógeno, los miembros de la autoridad monetaria no tienen incentivos para precipitar su respuesta en un momento de alta incertidumbre.

Martin Kocher, gobernador del Banco Nacional de Austria, ha expresado recientemente: 'Nadie quiere subir los tipos de interés. Supondría un golpe para una economía que de todas formas no está creciendo'. En la misma línea, Isabel Schnabel, una de las máximas representantes del ala dura del banco central, ha señalado: 'No queremos imponer costes innecesarios a la economía y eso lo tendremos en cuenta en nuestras reflexiones'.

Por el momento, el BCE se aferra a la incertidumbre existente para evitar elevar sus tasas. La pasada semana, Lagarde telegrafió la decisión de mañana al señalar que, si bien están dispuestos a actuar para controlar la inflación, lo harán solo cuando los datos apunten claramente en esa dirección.

'La doble incertidumbre sobre la duración del impacto y la amplitud de su transmisión justifica la necesidad de recabar más información antes de llegar a conclusiones definitivas sobre nuestra política monetaria', ha asegurado la presidenta del BCE. Lagarde no suele hacer declaraciones tan claras a menos que la opinión en el órgano de decisión del BCE sea compartida y casi consensuada. El BCE espera que la crisis de Oriente Próximo se solucione pronto y los precios vuelvan a normalizarse.

Por ahora, los niveles alcanzados por el petróleo y el gas natural son coherentes con el escenario base dibujado en marzo por la institución europea, que contemplaba que la inflación escalase al 2,6% y tomaba como dadas dos subidas de los tipos. Junio será la cita que marque realmente cómo de lejos debe llegar el banco central.

Si para entonces los precios de la energía siguen tensionados, el debate en la autoridad monetaria apunta a que será difícil no subir las tasas.

'Si no hemos visto el final de esta crisis para junio, entonces probablemente estemos con precios muy por encima de nuestro escenario base y tengamos que subir los tipos de interés', anticipó Pierre Wunsch, gobernador del Banco Nacional de Bélgica. Los dos escenarios más pesimistas del BCE apuntan a una inflación del 3,5% y del 4,4%, respectivamente, para este año.

Se trata de niveles muy alejados del mandato de estabilidad de precios que guía al organismo y que fija la inflación en el 2%. Pese a todo, una subida de los tipos de interés no tendría por qué implicar el inicio de un ciclo al alza del precio del dinero como el experimentado hace unos años.

En el BCE se estima que unos cuantos ajustes podrían servir para equilibrar la presión de los precios sobre la economía de la zona euro. Además, estas alzas no tendrían por qué ser encadenadas y se buscaría siempre la referencia de las expectativas de inflación para actuar





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La banca reclama un nuevo mediador independiente para desafiar las decisiones del BCECorresponsal en Bruselas y Banco Central Europeo (BCE). Especialista en política monetaria, entró a formar parte de la redacción de Expansión en 2016 previo paso por Cinco Días. Graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual con formación complementaria en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).

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