El BCE identifica la falta de escala como principal obstáculo para la competitividad bancaria en la UE

El Banco Central Europeo (BCE) analiza la situación del sector bancario europeo, destacando la falta de escala como principal factor que obstaculiza la competitividad. El informe sugiere medidas para fortalecer la Unión Bancaria y fomentar un mercado financiero más integrado y competitivo.

La Unión Europea (UE) continúa debatiendo sobre la regulación bancaria , inmersa en una reforma que impactará significativamente al sector. El Banco Central Europeo ( BCE ), en su último informe publicado, concluye que la falta de escala es el principal obstáculo para la competitividad de las entidades financieras europeas. Este informe, presentado como contribución a la consulta pública de la Comisión Europea, busca analizar la situación del sector bancario en el continente.

El supervisor destaca que, a pesar de la mayor resiliencia y rentabilidad de los bancos europeos, las barreras regulatorias, legales y prudenciales dividen el mercado europeo en compartimentos nacionales, limitando su capacidad para competir a nivel global. El BCE define la competitividad como la productividad, eficiencia, rentabilidad e innovación, siempre respaldadas por la resiliencia. Aunque los bancos europeos han mejorado su desempeño financiero en comparación con sus competidores internacionales, la fragmentación estructural del mercado europeo frena su potencial.

El informe del BCE señala que el Mercado Único no se ha explotado completamente, ya que los mercados bancarios permanecen fragmentados por fronteras nacionales, impidiendo la expansión y las economías de escala. El BCE resalta que, mientras que los ocho bancos más grandes de Estados Unidos controlan el 55.2% de los activos, en la zona euro, esta cifra es solo del 41.3% para los ocho mayores. Esta diferencia de escala ha provocado que los bancos europeos pierdan terreno frente a los estadounidenses en actividades especializadas, como la banca de inversión, mercados de repos y divisas, áreas altamente rentables. El mercado de fusiones y adquisiciones (MandA) sigue dominado por entidades estadounidenses, incluso en la propia zona euro.

El tamaño de los bancos ha aumentado desde la crisis financiera global, pero la concentración se ha dado principalmente a nivel nacional, debido a las dificultades para crecer de forma transnacional. Esta concentración nacional, aunque ofrece ventajas en sinergias y reducción de costes, ha reducido la competencia en mercados fragmentados, según el BCE. El informe revela que el poder de fijación de precios de los bancos ha aumentado desde la crisis, lo que sugiere que la consolidación posterior ha incrementado la concentración y disminuido la competencia interna.

Para fomentar una auténtica Unión Bancaria, las entidades podrían expandirse sin afectar la competencia a nivel nacional, asegurando un equilibrio entre la competitividad y el flujo de crédito a empresas y familias. El BCE enfatiza la necesidad de derribar barreras y crear un verdadero mercado bancario europeo. Entre las propuestas, destaca la finalización del Fondo Europeo de Garantía de Depósitos (EDIS) con un calendario claro, considerándolo esencial para proteger los depósitos, debilitar el vínculo entre bancos y soberanos y facilitar las transacciones transfronterizas.

Además, el BCE considera prioritario eliminar las barreras al flujo de capital y liquidez. El supervisor señala que los requisitos individuales de capital y liquidez para las filiales transfronterizas inmovilizan recursos significativos. La institución, presidida por Christine Lagarde, aconseja a la Comisión Europea establecer una jurisdicción regulatoria única para la Unión Bancaria, promoviendo la armonización y reduciendo los obstáculos.

El diagnóstico del BCE sobre los obstáculos a la competitividad difiere de la visión de las entidades y patronales del sector, quienes buscan una simplificación normativa que reduzca los requerimientos de capital. El BCE argumenta que la solidez financiera protege la competitividad, permitiendo a los bancos resistir choques y continuar financiando la economía. El informe asegura que los requisitos de capital en la UE no son significativamente más estrictos que en otras jurisdicciones y no perjudican la competitividad.





ExpansionBolsa / 🏆 34. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BCE Unión Bancaria Regulación Bancaria Competitividad Mercado Único

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rory McIlroy gana el Masters de Augusta y se ubica en la cima del golf europeoNi una sola gota de agua, muchos gnomos y un campeón aclamado por las masas. Rory McIlroy lo ha vuelto a hacer. Llegó y se irá vestido de verde. Tuvo que esperar casi 15 años...

Read more »

Adiós a Orbán, el padrino europeo de la extrema derechaViktor Orbán ha sido el mayor éxito de la extrema derecha en Europa, su derrota debilita a sus socios y admiradores

Read more »

Cetelem y BiG Banco avivan la guerra de los depósitosLas rentabilidades de los depósitos siguen subiendo para dar respuesta al nuevo escenario de tipos de interés y al alza de los rendimientos de sus grandes competidoras, las...

Read more »

El TJUE allana el camino a que España tenga que convertir en fijos a los más de 800.000 interinosCorresponsal en Bruselas y Banco Central Europeo (BCE). Especialista en política monetaria, entró a formar parte de la redacción de Expansión en 2016 previo paso por Cinco Días. Graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual con formación complementaria en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).

Read more »

El TJUE allana el camino a que España tenga que convertir en fijos a los más de 800.000 interinosCorresponsal en Bruselas y Banco Central Europeo (BCE). Especialista en política monetaria, entró a formar parte de la redacción de Expansión en 2016 previo paso por Cinco Días. Graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual con formación complementaria en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).

Read more »

El BCE achaca la brecha en la competitividad de la banca europea frente a EEUU a la falta de escalaCorresponsal en Bruselas y Banco Central Europeo (BCE). Especialista en política monetaria, entró a formar parte de la redacción de Expansión en 2016 previo paso por Cinco Días. Graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual con formación complementaria en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).

Read more »