El BCE eleva los tipos de interés al 2% en respuesta a la crisis energética generada por la guerra en Irán

El Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta el 2%, su primera alza desde 2023, para combatir las presiones inflacionarias derivadas del conflicto en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz. La decisión, apoyada por el 70% del Consejo de Gobierno, marca el inicio de un posible ciclo de endurecimiento monetario.

El Banco Central Europeo ( BCE ) ha decidido incrementar los tipos de interés en 25 puntos básicos, llevándolos del 1,75% al 2%. Esta medida, ampliamente respaldada por alrededor del 70% de los miembros del Consejo de Gobierno, representa la primera subida desde septiembre de 2023 y busca contrarrestar las presiones inflacionarias derivadas de la crisis energética provocada por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

La institución, presidida por Christine Lagarde, ha agotado su paciencia y actúa para evitar que las expectativas de inflación se desanclen, un riesgo que, según la miembro del Comité Ejecutivo Isabel Schnabel, está en aumento. El endurecimiento de la política monetaria era parte del escenario base desde marzo, aunque en las reuniones de marzo y abril se optó por esperar debido a la"buena posición" de los tipos.

Sin embargo, la duración del conflicto ha hecho inevitable el movimiento. El gobernador del Banco Nacional de Eslovaquia, Peter Kaimír, señala que cualquier cosa distinta a una subida habría sido una sorpresa, y subraya que la evolución de los acontecimientos no ha sido positiva.

Este cambio de postura se observa también en miembros considerados más cautos, como Fabio Panetta, gobernador del Banco de Italia, y Yannis Stournaras, del Banco de Grecia, quienes han admitido la necesidad de recalibrar la política para frenar riesgos inflacionarios persistentes. La rapidez en la adopción de la medida responde a la determinación del BCE de no repetir el error de llegar tarde, como se considera que ocurrió en el último episodio inflacionario hace cinco años, cuando una subida se revirtió rápidamente con la llegada de Mario Draghi.

Aunque ahora el consenso dentro del Consejo es amplio para esta subida, persisten las dudas sobre el ritmo futuro de los ajustes. Gediminas Simkus, presidente del Banco de Lituania, sugiere que es probable una segunda subida, aunque no precisa si será en julio, septiembre u octubre, y destaca la necesidad de recopilar más datos después del primer movimiento.

En este contexto, la rueda de prensa de Lagarde tras la reunión será clave para entender la trayectoria futura de los tipos, ya que el BCE podría acompañar esta subida de señales sobre nuevos ajustes. Algunos analistas, como los de Bank of America, han advertido de similitudes con errores pasados, pero la institución insiste en que las circunstancias actuales son diferentes y que actúa con determinación para anclar las expectativas de inflación.

La crisis energética, con su impacto directo en los precios de la zona euro, es el catalizador principal, y el BCE busca mitigar sus efectos mediante un endurecimiento monetario que, aunque inevitable, también conlleva riesgos para el crecimiento económico. En resumen, el Consejo de Gobierno ha dado un paso claro y contundente, enviando un mensaje de compromiso con la estabilidad de precios, pero dejando abierta la puerta a unanormalización más acelerada si las tensiones inflacionarias persisten.

La unanimidad no es total, pero el mensaje es nítido: la paciencia se ha agotado y la política monetaria se ajusta a una realidad económica marcada por la incertidumbre geopolítica y sus consecuencias en los mercados energéticos. La atención ahora se centra en las proyecciones económicas y en las palabras de Lagarde, que podrían inclinar la balanza hacia nuevas subidas en los próximos meses, en función de cómo evolucione la inflación subyacente y las expectativas de los agentes económicos.

El BCE, consciente de que actuar con rapidez puede ser crucial, ha optado por no esperar más, aunque asume el coste político y económico que supone elevar el coste del dinero en un entorno de recuperación todavía frágil. Esta decisión, que ya está descontada en gran medida por los mercados, podría marcar el inicio de un ciclo de endurecimiento monetario más prolongado de lo inicialmente anticipado, dependiendo de la duración y profundidad de la crisis energética.

La Guerra en Irán y la alteración del suministro a través del estrecho de Ormuz han sido detonantes, pero el BCE ve en ellos una amenaza sostenida a la estabilidad de precios, por lo que prefiere pecar de exceso de celo antes que de tardanza. Los gobernadores de Eslovaquia, Italia y Grecia, entre otros, han expresado públicamente su apoyo, mostrando una cohesión institucional que contrasta con las divisiones internas de años anteriores.

Sin embargo, el debate sobre el ritmo y la magnitud de las futuras subidas permanece abierto, y las分歧 dentro del Consejo podrían Dilatarse si la inflación muestra signos de desaceleración. Por ahora, el mensaje es unánime en cuanto a la necesidad de actuar, pero divergente en cuanto a la pacing de la normalización





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