El Barcelona Femenino Conquista su Séptima Liga Consecutiva

El Barcelona femenino se proclama campeón de la Liga F por séptima vez consecutiva tras vencer al Espanyol. Ahora, el equipo se enfoca en la Champions League.

La hegemonía del Barcelona femenino continúa sin interrupciones. El equipo catalán demostró su superioridad al vencer contundentemente al Espanyol en su propio estadio con un marcador de 1-4, asegurando matemáticamente su séptima Liga consecutiva y la undécima en la historia del club.

Este triunfo representa el segundo título de la temporada para las blaugranas, después de haber conquistado la Supercopa de España en enero, donde superaron al Real Madrid por 0-2. La trayectoria del Barcelona a lo largo de la temporada ha sido notablemente sólida, con solo una derrota ante la Real Sociedad a principios de noviembre (1-0). Desde entonces, el equipo ha acumulado 75 puntos de 78 posibles, consolidando una dinastía nacional que se remonta a la temporada 2019-2020.

La centrocampista Patri Guijarro, en la rueda de prensa posterior al partido, expresó la importancia de este logro: 'Valoramos mucho esta Liga, no es fácil lo que estamos consiguiendo. Los primeros años no ganábamos ligas. A veces parece que se da por hecho que el Barcelona va a ganar, pero es muy difícil mantenerse en lo más alto cada año'.

El entrenador Pere Romeu también se mostró satisfecho, destacando la dificultad de la temporada debido a las lesiones que han afectado al equipo, incluyendo la de Aitana Bonmatí, quien ya se ha reincorporado a los entrenamientos.

'La Liga es un premio muy merecido. Me hace mucha ilusión haber podido ser campeonas de liga el primer día que tuvimos la oportunidad de conseguirlo', afirmó Romeu. El dominio del Barcelona en la Liga F es innegable. El equipo ha asegurado el título con cuatro jornadas por delante, dejando una distancia considerable con sus perseguidores.

El Real Madrid, segundo clasificado, se encuentra a 16 puntos, mientras que la Real Sociedad está a 21 puntos. Esta superioridad ha permitido al Barcelona realizar rotaciones en muchos partidos, como se evidenció en el derbi catalán, donde el equipo alineó una formación con una media de edad de apenas 22,3 años y numerosas modificaciones respecto al once titular habitual.

A pesar de las rotaciones, las jugadoras de la Masía respondieron con un desempeño convincente, demostrando la profundidad y calidad de la plantilla. La capacidad de mantener un alto nivel de juego incluso con cambios en la alineación es un testimonio del excelente trabajo realizado por el cuerpo técnico y la cohesión del equipo. El Barcelona no solo ha demostrado ser el mejor equipo de España, sino que también ha establecido un nuevo estándar de excelencia en el fútbol femenino.

La consistencia en los resultados y la capacidad de adaptación son características clave que han permitido al equipo mantener su posición de liderazgo durante tantos años. Con la Liga F ya en el bolsillo, el Barcelona centra ahora su atención en la Champions League, un título que se ha convertido en una obsesión para el equipo.

Pere Romeu enfatizó la importancia de sentenciar la Liga lo antes posible para poder concentrarse plenamente en la competición europea: 'Soy partidario de que cuanto antes puedas sentenciar la liga, mejor. Eso nos permite centrarnos en el Bayern y, después, disponer de una semana totalmente limpia para preparar lo siguiente. Es uno de los títulos que claramente tenemos como objetivo'. El equipo se enfrentará al Bayern de Múnich en la ida de las semifinales este sábado en Alemania.

La revancha de la final de la temporada pasada, donde cayeron ante el Arsenal de Mariona Caldentey, sigue presente en la mente de las jugadoras, quienes están decididas a conquistar la Champions League esta campaña. El Barcelona se encuentra a tan solo tres partidos de lograr su objetivo, y la Liga F en el bolsillo les proporciona una inyección de confianza y motivación adicional.

La combinación de talento, trabajo en equipo y determinación hacen del Barcelona un serio contendiente para levantar el trofeo de la Champions League y completar una temporada histórica





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