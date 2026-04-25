El Barcelona Femenino arrasa al Real Madrid y avanza a semifinales de la Champions League

El FC Barcelona Femenino se clasifica para las semifinales de la UEFA Women's Champions League tras una contundente victoria sobre el Real Madrid, con un global de 18-2. Ahora se enfrentará al Bayern de Múnich en busca de su cuarta Champions League.

El FC Barcelona Femenino ha dado un paso gigante hacia la final de la UEFA Women's Champions League 2025-2026 tras una contundente victoria en los cuartos de final contra el Real Madrid .

La eliminatoria, que se resolvió con un global de 18-2, demostró la superioridad del equipo catalán y su firme candidatura al título. El camino hacia la semifinal no fue sencillo, pero el Barcelona superó cada obstáculo con una demostración de fuerza, talento y cohesión en el campo. La victoria en el partido de ida, con un marcador de 12-2, ya anticipaba las dificultades que enfrentaría el Real Madrid en el encuentro de vuelta.

Sin embargo, el equipo madrileño no pudo revertir la situación y sufrió una nueva derrota por 6-0 en su propio estadio, Valdebebas. El partido de vuelta en Valdebebas fue un claro reflejo del dominio absoluto del Barcelona. Desde el inicio, el equipo dirigido por Pere Romeu impuso su ritmo y controló el juego con una precisión asombrosa.

Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor, Esmee Brugts, Salma Paralluelo y Claudia Pina fueron las autoras de los goles que sellaron la victoria. La actuación de Alexia Putellas, con dos goles en el partido de vuelta, fue especialmente destacada, consolidando su posición como una de las jugadoras más importantes del equipo. El Real Madrid, por su parte, no logró generar ocasiones de peligro y no realizó ni un solo disparo a puerta durante todo el encuentro.

La diferencia entre ambos equipos fue evidente, y el Barcelona demostró su superioridad en todos los aspectos del juego. El ambiente en el estadio, con una gran asistencia de público, fue vibrante y animó al equipo catalán a seguir luchando por la victoria. La afición azulgrana celebró cada gol con entusiasmo, consciente de la importancia de este triunfo para el futuro del equipo en la Champions League.

La goleada no solo representa una victoria deportiva, sino también un mensaje claro a sus rivales: el Barcelona Femenino está en un estado de forma excepcional y dispuesto a todo para conquistar el título europeo. Ahora, el FC Barcelona se prepara para enfrentarse al Bayern de Múnich en las semifinales de la Champions League. El partido de ida se disputará en el campo del Bayern, lo que representa un desafío importante para el equipo catalán.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 7 de octubre del año pasado, en la misma competición, y el Barcelona se impuso con un marcador de 6-0, gracias a los goles de Alexia Putellas, Ewa Pajor (2), Esmee Brugts, Salma Paralluelo y Claudia Pina (2). Sin embargo, el Bayern de Múnich es un rival temible y no se rendirá fácilmente.

El equipo alemán cuenta con jugadoras de gran calidad y una sólida defensa, lo que obligará al Barcelona a realizar un esfuerzo extra para conseguir la victoria. Los aficionados podrán seguir el partido de ida a través de diferentes plataformas, incluyendo televisión, radio e internet. La retransmisión televisiva estará disponible en , así como en , mientras que la plataforma gratuita de la casa ofrecerá la señal en catalán.

Además, RNE realizará una retransmisión en vivo y RTVE.es ofrecerá un directo minuto a minuto con la información de última hora. La pregunta que todos se hacen ahora es: ¿volverá el Barça a la final? ¿Conseguirá su cuarta Champions League? La respuesta se conocerá tras los dos partidos de semifinales contra el Bayern de Múnich, pero el Barcelona ha demostrado que tiene la capacidad y la determinación para alcanzar sus objetivos





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