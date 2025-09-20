El Banco de Inglaterra: Un Centenario Edificio Custodio de Oro y Disputas

Descubre la historia y los secretos del Banco de Inglaterra, un edificio centenario que alberga 400.000 lingotes de oro, incluyendo aquellos que pertenecen a Venezuela y son objeto de una disputa legal. Explora su arquitectura, su evolución a lo largo de los siglos y el legado romano que lo define.

El eco resonante de un portazo retumba en las imponentes paredes de la entrada principal, adornada con columnas, del Banco de Inglaterra. Un edificio que alberga una historia centenaria y un tesoro invaluable: aproximadamente 400.000 lingotes de oro, entre ellos una considerable cantidad que pertenece a Venezuela y es objeto de una disputa legal con el Reino Unido.

El interior del banco, un monumento a la opulencia y la seguridad, revela una fascinante mezcla de grandeza histórica y funcionalidad moderna, un testimonio de su evolución a lo largo de los siglos. El museo del Banco de Inglaterra abrió una nueva exposición para conmemorar este centenario, permitiendo vislumbrar los secretos que esconde este edificio icónico. La visita del museo ofrece una experiencia de inmersión que revela detalles sobre la historia y el funcionamiento del banco. El edificio fue concebido originalmente para servir como banco en funcionamiento. Jenni Adam, curadora del museo, señala que, al ingresar, los visitantes se veían instantáneamente sobrecogidos por una sensación de grandeza, transmitiendo un mensaje claro sobre la importancia del lugar. El banco recibió su primera Cédula Real en 1694 con el propósito de gestionar la deuda nacional y mantener la estabilidad financiera en Gran Bretaña. En 1734, se trasladó a su ubicación actual en Threadneedle Street, en la City londinense, consolidando su papel como el centro financiero del país. La expansión del banco, que gradualmente ocupó una vasta extensión de terreno, es un reflejo de su creciente importancia y complejidad. El edificio actual, construido a principios del siglo XX, es el resultado de una demolición y reconstrucción que duró 14 años. El proyecto, dirigido por el arquitecto Herbert Baker, finalizó en 1939 y tuvo un costo significativo, demostrando la ambición de crear un banco central a la altura de su función y de la riqueza que guardaría. La transformación del edificio del Banco de Inglaterra fue un proceso largo y complejo, reflejando la necesidad de adaptación ante los cambios sociales y económicos. El edificio original, diseñado por John Soane en el siglo XIX, se quedó pequeño ante el aumento del personal y de las operaciones durante la Primera Guerra Mundial. La demolición, aunque controvertida, permitió construir una estructura más grande y moderna que se adaptara a las necesidades del banco. El legado romano, evidenciado por los mosaicos hallados durante la construcción, se manifiesta a través de figuras de Mercurio, dios de las finanzas, y en los detalles arquitectónicos. Esta integración de elementos antiguos en el diseño moderno subraya la perdurabilidad de la institución. En su interior, el edificio se eleva siete pisos y cuenta con tres sótanos. Los mosaicos del artista ruso Boris Anrep adornan los pasillos, mientras que los leones dorados, símbolos de seguridad, se repiten en todo el espacio, desde la iluminación hasta las manijas de las puertas. La mezcla de modernidad y antigüedad, como señala Adam, crea una sensación de atemporalidad. Este edificio es un reflejo del paso de la historia, un compendio de logros y una promesa de futuro. Los salones del edificio están llenos de detalles dorados, recordatorios de que en sus bóvedas se encuentran 400.000 lingotes del preciado metal. El edificio del Banco de Inglaterra, un símbolo de poder y estabilidad financiera, continúa operando, custodiando sus riquezas y preservando su legado para las generaciones futuras





bbcmundo / 🏆 23. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Banco De Inglaterra Oro Venezuela Finanzas Arquitectura

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

La Sagrada Familia alcanzará su cúspide en 2026, año del centenario de la muerte de GaudíSí, pero...: Sigue sin resolverse la polémica por la futura escalinata de la fachada de la Glòria, que el el presidente delegado de la Junta Constructora no descarta que pueda acabar judicializada.

Leer más »

El Banco de Inglaterra mantiene los tipos en el 4% por la persistencia de la inflaciónEl banco central modera la compra de bonos para reducir en 70.000 millones de libras su cartera de deuda pública hasta 2026

Leer más »

El Banco de España abre sus puertas con varios ‘goyas’ pero sin rastro del oroLa sede de la institución ofrece visitas guiadas gratuitas los fines de semana y muestra una sala recién restaurada

Leer más »

El Banco de España abrirá museo en 2030La institución pone en marcha a partir del 4 de octubre un programa en el que habrá visitas gratuitas a su sede central en Madrid todos los días de la semana

Leer más »

Pros y contras de los superdepósitos a corto plazo hasta el 4% TAE: rentabilidad rápida pero limitadaBanco Big, MyInvestor, Banca March o EBN Banco ofrecen productos a uno y seis meses

Leer más »

Cuándo se cobran las pensiones en septiembre de 2025: fechas de ingreso en cada bancoLas entidades bancarias fijan días distintos para efectuar transferencias de las pensiones, combinando pagos adelantados y otros que siguen estrictamente el calendario oficial de la Seguridad Social

Leer más »