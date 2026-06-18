El Banco de España prevé que el desempleo baje al 10% en 2026 y al 9,8% en 2027, y que el déficit se reduzca al 2,4% del PIB

El Banco de España ha actualizado sus previsiones macroeconómicas con datos que muestran una evolución mixta: crecimiento del PIB estable, inflación más alta de lo esperado, mejora del empleo y reducción gradual del déficit y la deuda. La institución advierte signos de desaceleración pero mantiene que no se necesitan nuevas medidas fiscales.

El Banco de España ha presentado sus nuevas proyecciones macroeconómicas para los próximos años, en las que anticipa una evolución mixta de la economía española.

La institución prevé que el desempleo caerá al 10% en 2026 y al 9,8% en 2027, mejorando la tasa del 10,5% registrada en 2025. Este descenso del paro se produce en un contexto de crecimiento del empleo que califica como "robusto" gracias al dinamismo de la actividad económica y a los flujos migratorios, aunque con una senda de moderación que situará el crecimiento del empleo en el 2,2% en 2026 y en el 1,5% en 2027.

Respecto al Producto Interior Bruto (PIB), se mantiene la previsión de crecimiento del 2,3% para 2026 y del 1,9% para 2027, idéntica a la de marzo, después de que el sólido ritmo observado en el primer trimestre de 2026, con un avance trimestral entre el 0,5% y el 0,6%, compensara otros factores menos favorables. La inflación general media, en cambio, sufre una revisión al alza de seis décimas para 2026, hasta el 3,6%, debido a los precios de la energía y al encarecimiento de los bienes industriales no energéticos y de los servicios.

Para 2027, la inflación se sitúa en el 2,6%, una décima por encima de lo previsto anteriormente, pero con una caída de precios energéticos más pronunciada que la estimada en marzo. En el ámbito fiscal, el Banco de España proyecta que el déficit público se reduzca al 2,4% del PIB en 2026 y al 2,3% en 2027, a pesar del aumento del gasto en defensa.

No obstante, advierte de que el crecimiento del gasto neto superará los límites del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo en ambos ejercicios. Por otro lado, la deuda pública se rebaja al 98,9% del PIB en 2026 y al 97,9% en 2027, lo que supone 0,3 y 0,2 puntos porcentuales menos respecto a las proyecciones de marzo.

La aportación de la demanda interna (consumo e inversión) al crecimiento de 2026 será de 2,7 puntos porcentuales, mientras que la demanda exterior (exportaciones e importaciones) restará 0,4 puntos. Respecto a los componentes, se revisa a la baja el consumo privado hasta el 2,6% (0,4 puntos menos) y el consumo público hasta el 1,5% (0,3 puntos menos), mientras que la inversión aumenta hasta el 4,1% (1,4 puntos más).

Las exportaciones se frenan 1,6 puntos y solo crecerán un 0,8%, en tanto que las importaciones aumentarán un 2,1%, 2,8 puntos menos que en marzo. A pesar de estos signos de desaceleración, el Banco de España considera que no será necesario adoptar nuevas medidas para cumplir los objetivos fiscales hasta 2027.

La entidad subraya que la mayor dinámica de la actividad y el crecimiento poblacional han permitido compensar la revisión negativa de la demanda exterior, manteniendo las previsiones de crecimiento idénticas a las de marzo. No obstante, la inflación subyacente y los costes de los servicios continúan presionando al alza, lo que junto con la incertidumbre geopolítica y el encarecimiento de la energía, justifica la revisión al alza de los precios.

En el mercado laboral, la creación de empleo se mantendrá robusta pero moderada, con una tasa de paro queEMA rondará el 10% en 2026 y bajará ligeramente en 2027. La evolución del déficit y la deuda sugiere una mejora gradual de las cuentas públicas, aunque con el reto de contener el gasto en un contexto de aumento de los costes de financiación y de las necesidades de defensa.

La institución concluye que la economía española muestra resiliencia, pero requiere vigilancia ante los riesgos inflacionarios y la posible desaceleración de la demanda externa. El informe destaca también que los flujos migratorios están contribuyendo al crecimiento potencial y al ajuste del mercado de trabajo, mientras que la inversión, pese a la revisión al alza, podría verse afectada por la inseguridad regulatoria y la debilidad del sector exterior.

En conjunto, las proyecciones apuntan a una desaceleración suave del crecimiento, una inflación aún por encima del objetivo del BCE y una mejora paulatina del desempleo y de los agregados fiscales, siempre que no se produzcan perturbaciones externas adicionales





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