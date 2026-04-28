El Banco de España destaca la importancia del efectivo tras el apagón del 28 de abril de 2025

Análisis del Banco de España sobre el impacto del apagón eléctrico en los medios de pago y la importancia de contar con efectivo como alternativa resiliente. Se recomienda a los ciudadanos mantener una reserva de efectivo para situaciones de emergencia.

El Banco de España ha realizado un análisis exhaustivo de las consecuencias del apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, destacando la importancia del efectivo como medio de pago resiliente y fundamental en situaciones de emergencia.

El incidente, que afectó significativamente la disponibilidad de medios de pago electrónicos, puso de manifiesto la dependencia de la sociedad moderna de la infraestructura digital y la necesidad de contar con alternativas robustas. La institución financiera subraya que, aunque el efectivo por sí solo no puede solucionar problemas de suministro energético, sí facilitó la vida cotidiana de los ciudadanos durante la crisis, permitiendo la adquisición de bienes de primera necesidad y el retorno al hogar sin la barrera de la imposibilidad de realizar pagos.

El Banco de España defiende las múltiples ventajas del efectivo, incluyendo la privacidad que ofrece, su carácter inclusivo al permitir el acceso a personas sin cuentas bancarias, su utilidad para controlar el gasto personal, su seguridad inherente y su función como depósito de valor. El apagón eléctrico resaltó dos virtudes adicionales: la rapidez con la que se pueden liquidar pagos, sin necesidad de procesos de autorización complejos, y la autonomía que proporciona, siendo el único medio de pago que funciona sin requerir equipos electrónicos, electricidad o conexión a internet.

Sin embargo, la disponibilidad del efectivo durante el apagón fue un desafío importante. El Banco de España mantuvo una comunicación constante con su red de sucursales y con los agentes privados encargados de la distribución del efectivo, con el objetivo de evaluar el estado de los cajeros automáticos, coordinar la gestión de los cajeros más críticos y ofrecer a los agentes privados horarios extendidos en las sucursales del organismo.

Durante el apagón, se observó una caída drástica en las retiradas de efectivo, ya que los cajeros sin suministro eléctrico quedaron inoperativos, mientras que aquellos con baterías y conectividad se quedaron sin billetes debido a la alta demanda. Al día siguiente, con la recuperación del suministro eléctrico, se produjo un aumento significativo en las retiradas. Los bancos y las empresas de transporte de fondos se organizaron para realizar una recarga masiva de cajeros, priorizando las ubicaciones críticas.

La experiencia del apagón ha permitido al Banco de España extraer valiosas lecciones para prepararse ante posibles escenarios similares en el futuro. La institución destaca la capacidad del sistema de distribución de efectivo, basado en su propia red de 16 sucursales y en una red externa de 42 centros operativos del Sistema de Depósito Auxiliar. Este sistema, junto con un amplio horario de servicio, permite acercar los fondos del Banco de España al consumidor final de manera eficiente.

Además, se resalta la efectiva labor de coordinación, gestión y priorización realizada por las entidades de crédito y las compañías de transporte de fondos, factores que fueron fundamentales para restablecer la normalidad del servicio. El Banco de España recomienda a los ciudadanos mantener una cantidad mínima de efectivo, entre 70 y 100 euros por miembro de la familia, o el equivalente para cubrir las compras esenciales durante 72 horas.

Esta recomendación se basa en las sugerencias de bancos centrales, ministerios de economía y protección civil de varios países. Finalmente, la entidad supervisora anticipa que el euro digital, impulsado por el Banco Central Europeo (BCE), complementará al efectivo, y que contará con una modalidad de monedero offline que permitirá realizar pagos incluso en situaciones de falta de conectividad





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