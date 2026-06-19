El Banco de España critica la política de vivienda del Gobierno y pide medidas que aumenten la oferta

El Banco de España señala que el déficit de vivienda alcanza las 750.000 unidades y que las medidas actuales, centradas en la demanda, no resuelven el problema. Insta a actuar sobre la oferta, aumentar el parque público y coordinar administraciones, advirtiendo de los efectos adversos de los topes al alquiler y otras regulaciones.

El Banco de España ha publicado un informe que cuestiona la política de vivienda del Gobierno, señalando que las medidas implementadas se centran en la demanda y no resuelven el problema estructural de déficit de vivienda.

Según el estudio, en España existe un déficit de 750.000 viviendas, cifra que ha aumentado respecto a previsiones anteriores y que seguirá creciendo si no se actúa sobre la oferta. La institución liderada por José Luis Escrivá pide coordinar a las administraciones, simplificar la regulación, impulsar la construcción industrializada, rehabilitar, movilizar vivienda vacía e invertir en infraestructuras en áreas metropolitanas, además de aumentar el parque de vivienda pública, que en España es muy reducido comparado con otros países (solo un 1,5% del total).

El Banco de España advierte de que medidas como topes al alquiler, bonos para jóvenes, avales ICO, limitaciones a pisos turísticos o protección frente a impagos pueden generar distorsiones en el mercado, reducir la inversión y disminuir la oferta a medio y largo plazo. Aunque reconocen efectos positivos a corto plazo, alertan sobre consecuencias negativas como el desplazamiento de viviendas a usos turísticos o la venta, y pérdidas de bienestar futuro.

Por ello, recomiendan políticas focalizadas en grupos vulnerables de manera temporal y priorizar el aumento de la oferta para responder al crecimiento de hogares en el país





yo_dona / 🏆 58. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Banco De España Vivienda Déficit Oferta Demanda Topes Alquiler Parque Público Construcción Rehabilitación Política Habitacional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JPMorgan estudia lanzar su banco digital en EspañaEl banco norteamericano JPMorgan quiere que su banco digital opere en al menos cinco países europeos en los próximos cinco años. La intención de la firma liderada por Jamie...

Read more »

El Banco de España apuesta por la inteligencia artificial en la supervisión de riesgos climáticosEl Banco de España (BdE) busca desarrollar capacidades internas de inteligencia artificial para mejorar la supervisión de riesgos climáticos y validar los resultados. La entidad supervisora considera que la IA no es una solución automática y que la calidad del resultado depende de la calidad del dato y de la metodología utilizada.

Read more »

El déficit de vivienda en España alcanza 750.000 unidades entre 2021 y 2025, según el Banco de EspañaEl Banco de España advierte que la creación de hogares superó por quinto año consecutivo a la construcción de nuevas viviendas, agravando el déficit habitacional. Más de la mitad de la falta de viviendas se concentra en seis provincias y la situación para los jóvenes es cada vez más difícil.

Read more »

El Banco de España alerta de un déficit de 750.000 viviendas y pide coordinación entre administracionesEl gobernador José Luis Escrivá señala el acceso a la vivienda como un desafío estructural clave para la economía española y urge a los gobiernos central y autonómicos a actuar de forma coordinada para aumentar la oferta, agilizar la gestión del suelo y moderar precios, ante un mercado heterogéneo y con graves problemas de asequibilidad.

Read more »