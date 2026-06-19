El Banco de España alerta de un déficit de 750.000 viviendas y pide coordinación entre administraciones

El gobernador José Luis Escrivá señala el acceso a la vivienda como un desafío estructural clave para la economía española y urge a los gobiernos central y autonómicos a actuar de forma coordinada para aumentar la oferta, agilizar la gestión del suelo y moderar precios, ante un mercado heterogéneo y con graves problemas de asequibilidad.

El Banco de España, bajo la dirección de su gobernador José Luis Escrivá , ha advertido que España afronta un déficit estructural de aproximadamente 750.000 viviendas, señalando este problema como uno de los principales desafíos para la economía nacional.

En el marco de la presentación del informe anual de la institución, Escrivá hizo un llamado urgente a una coordinación efectiva entre el gobierno central y las administraciones autonómicas para abordar la crisis habitacional. El supervisor financiero destacó que la raíz del problema reside en una combinación de una demanda muy dinámica y una oferta gravemente restringida, lo que ha generado un aumento sostenido y desproporcionado tanto en los precios de compra como en los alquileres, dificultando enormemente el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes y los colectivos más vulnerables.

El análisis del Banco de España desglosa los factores que impulsan la demanda. Por un lado, se encuentra un dinamismo demográfico significativo, junto con condiciones financieras relativamente favorables para los hogares y un crecimiento económico que se traduce en mejoras en el empleo y la renta. A estos elementos se suma la presión adicional derivada del auge del mercado de viviendas turísticas y la demanda por parte de no residentes.

En el lado de la oferta, la institución señala restricciones administrativas y en la gestión urbanística y del suelo, problemas de productividad y rentabilidad en el sector constructivo, y una escasez de mano de obra especializada. El estudio cuantifica esta brecha, revelando un diferencial acumulado negativo del 3,9% entre la construcción de nuevas viviendas y la formación de nuevos hogares en España, una tasa muy superior a la de países como Francia o Alemania, donde es prácticamente nula.

Este desfase desde 2021 se materializa en las citadas 750.000 unidades de déficit. Paralelamente, el informe subraya la extrema heterogeneidad del mercado inmobiliario español a nivel territorial. Mientras en provincias como Málaga, Madrid o Baleares los precios reales han crecido muy por encima de la evolución de la renta disponible, en otras como Zamora, Soria o Teruel se han registrado caídas.

Esta disparidad también se observa en el peso del alquiler turístico, que en ciudades como Málaga supera el 28% del total del mercado, alcanzando porcentajes de hasta el 44,6% en sus centros urbanos, en contraste con el 4% en Barcelona o el 2,8% en Madrid. La consecuencia directa de esta dinámica es que el esfuerzo financiero requerido para comprar una vivienda se ha disparado.

Mientras la renta de los hogares ha crecido 1,8 veces desde los años 80, el precio de la vivienda lo ha hecho 3,5 veces. Actualmente, la compra de una casa exige de media 6,8 años de salario completo, una cifra que asciende a 7,5 años para jóvenes y extranjeros, y supera los 10 años en grandes urbes.

Esta situación ha provocado una caída drástica en la proporción de compradores jóvenes (18-35 años), que ha descendido del 41% en 2007 al 22% en la actualidad. Ante este panorama, el Banco de España aboga por una "política de vivienda efectiva" que requiera "una estrecha coordinación entre las Administraciones Públicas competentes" para eliminar cuellos de botella regulatorios y administrativos, agilizar los trámites y mejorar la ejecución de los recursos públicos existentes.

La institución, presidida por Escrivá, sugiere explorar medidas que van más allá de la dinaminización de la gestión urbanística y la liberación de suelos. Plantea, como opción a considerar, la posibilidad de limitar el número de viviendas turísticas en las zonas de mayor tensión y, de manera quirúrgica, intervenir en el mercado en aquellos puntos críticos.

No obstante, advierte que las políticas orientadas a estimular la demanda deben diseñarse con cautela para no perjudicar la oferta a medio plazo. Finalmente, el organismo matiza que, a pesar de la gravedad de la situación en el mercado residencial, los riesgos para la estabilidad financiera del sistema bancario se consideran contenidos en el contexto actual, gracias a la mayor solvencia de las familias y a una concesión de créditos más prudente en comparación con los excesos previos a la crisis de 2008.

También analiza las consecuencias a largo plazo de aquel estallido, que condujeron a una parálisis en el desarrollo urbanístico, a la fragmentación del sector de la construcción en empresas pequeñas y de baja productividad, y a una reducción del peso del empleo en la construcción, que hoy representa un 7% del total, cuatro puntos porcentuales menos que antes de la burbuja, con una capacidad de absorción de demanda laboral que solo cubre el 63%





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