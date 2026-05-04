El 'baifo', un símbolo canario que cruza fronteras gracias a Quevedo

La palabra 'baifo', que define a la cría de la cabra en Canarias, se ha convertido en un símbolo de identidad para los canarios que viven fuera de las islas, y el artista Quevedo la ha reivindicado en su último disco.

A miles de kilómetros de su tierra, muchos canarios se aferran a palabras que solo tienen sentido en casa. La identidad canaria se manifiesta en esas expresiones que permanecen vivas fuera de las islas, repetidas por quienes emigran como una forma de mantener un vínculo con sus raíces.

Los canarios que residen lejos no solo evocan paisajes o costumbres, sino que también añoran el habla cotidiana que moldeaba su percepción del mundo. Este lazo se evidencia en términos que carecen de un sustituto exacto y que continúan utilizándose, incluso en entornos diferentes, porque nombran realidades que no se alteran con la distancia. El uso común de 'baifo' describe despistes y actitudes distraídas.

El término 'baifo' se refiere a la cría de la cabra en Canarias y se ha convertido en un símbolo cultural que el artista Quevedo ha incorporado a su disco para reivindicar su origen, tal como informa El Día. La palabra se encuentra tanto en el lenguaje coloquial como en registros académicos, donde la Academia Canaria de la Lengua y la Real Academia Española la reconocen con ese significado.

Esta transición del habla popular al reconocimiento formal explica por qué el concepto puede trasladarse del ámbito rural a la música sin perder su esencia. Las expresiones relacionadas con 'baifo' ilustran cómo el lenguaje captura comportamientos y situaciones cotidianas. Decir 'se me fue el baifo' describe un momento de olvido o confusión, cumpliendo una función similar a la frase 'se me fue el santo al cielo'.

También se utilizan comparaciones como 'estar como una baifa', que aluden a una conducta descontrolada, inspirada en la forma juguetona y ágil de estos animales. Este uso generalizado convierte al término en una referencia reconocible más allá de su significado literal. El origen prehispánico del 'baifo' lo conecta con lenguas bereberes. La palabra tiene una historia profunda que se remonta a las raíces más antiguas del archipiélago.

Según El Día, se considera una voz de origen prehispánico, relacionada con términos del bereber que describen animales sin cuernos. La primera documentación escrita data de 1604, y el diccionario académico la incluyó en 1984 con esa etimología. Este rastro histórico refuerza la idea de que no es solo una palabra, sino una pieza del legado lingüístico que ha perdurado a lo largo del tiempo. El contexto en el que surgió también explica su presencia en la cultura actual.

Las cabras fueron uno de los primeros animales domesticados por el ser humano, y su presencia en Canarias está documentada desde épocas anteriores a la conquista. Su capacidad para adaptarse al terreno y su tendencia a moverse por zonas escarpadas generaron una estrecha relación con el pastoreo y la vida cotidiana de las islas. Esta proximidad dio lugar a numerosos dichos que describen su comportamiento, desde su agilidad hasta su inclinación a regresar al monte.

Quevedo traslada este término a su proyecto artístico. Este trasfondo ha permitido que el término se incorpore al ámbito artístico sin perder su carga simbólica. Quevedo lo ha adoptado como un elemento distintivo y lo ha utilizado como título de su tercer disco de estudio y una de las canciones más populares, donde se presenta como una forma de reafirmar sus orígenes.

El cantante ya había empleado la palabra en redes sociales y la exhibió en una lona en el centro de Madrid, junto a la imagen de un cabrito y la definición del término. Este gesto llevó un rasgo del habla canaria a un espacio ajeno, manteniendo intacto su significado. La elección no se limita a una etiqueta, sino que también se refleja en la puesta en escena del proyecto.

El anuncio del disco incluyó un espectáculo de drones con referencias al paisaje volcánico y a las ocho estrellas que representan las islas. Esta imagen completa el recorrido que comienza en el lenguaje y culmina en la música, con un término que sigue nombrando lo mismo que hace siglos mientras se integra en un contexto diferente.

Así, una palabra que nació en el ámbito ganadero continúa funcionando como un símbolo de identidad canaria, incluso cuando quien la utiliza se encuentra lejos de su tierra natal. La preservación de estas expresiones lingüísticas es fundamental para mantener viva la cultura y la identidad de un pueblo, especialmente en la diáspora. El 'baifo', como ejemplo, demuestra cómo una palabra puede trascender su significado literal y convertirse en un emblema de pertenencia y arraigo.

La música de Quevedo, al incorporar este término, contribuye a su difusión y a su reconocimiento más allá de las fronteras canarias, fortaleciendo así el vínculo entre los emigrantes y su tierra. La riqueza del lenguaje canario reside en su capacidad para expresar matices y realidades específicas, que no siempre encuentran una traducción precisa en otros idiomas.

Esta singularidad es un tesoro que debe ser valorado y protegido, transmitiéndolo de generación en generación para que no se pierda con el tiempo. La identidad cultural se construye a través de múltiples elementos, y el lenguaje es uno de los más importantes. Las palabras que utilizamos, las expresiones que empleamos, reflejan nuestra forma de pensar, de sentir y de relacionarnos con el mundo. Por eso, preservar el lenguaje canario es preservar la esencia de su cultura y su historia





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