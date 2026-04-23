El Baifo: Quevedo celebra sus raíces canarias en su nuevo álbum

El tercer álbum de Quevedo, El Baifo, es un homenaje a las Islas Canarias y una exploración de la identidad de una generación. El artista canario fusiona ritmos modernos con sonidos tradicionales en un trabajo lleno de energía positiva y celebración.

El Baifo , el tercer álbum de estudio del aclamado cantante canario Quevedo , marca un hito en su carrera, proyectándolo desde las Islas Canarias hacia un público global.

Este trabajo de catorce canciones se presenta como una oda, no al amor romántico, sino a la tierra que ha moldeado la identidad artística y la conexión con sus raíces de toda una generación. Quevedo describe el álbum como una representación de la vida desde la perspectiva de un joven canario, influenciado profundamente por su entorno insular.

La experiencia de crecer y vivir en las islas condiciona la manera de ver el mundo, ofreciendo una visión única que el artista busca plasmar en su música. El álbum se enriquece con colaboraciones significativas, incluyendo a los legendarios artistas puertorriqueños Tony Tuntun y Elvis Crespo, figuras icónicas en las festividades canarias. Quevedo destaca su importancia cultural y el cariño que la gente de las islas les profesa.

También resalta la colaboración con el grupo Nueva Línea, con quienes grabó la canción Al Golpito, expresando su admiración por su talento y la revitalización del merengue en la escena musical actual. Para Quevedo, estas colaboraciones representan un sueño hecho realidad, la posibilidad de crear sin necesidad de buscar oportunidades fuera de su tierra natal.

Su deseo es contribuir al desarrollo de una industria musical sólida en las Islas Canarias, donde percibe un gran potencial y talento que a menudo no recibe la exposición que merece debido a la insularidad. El Baifo se distingue por su energía positiva y su celebración de la identidad canaria. Quevedo describe el proceso de creación como un momento personal muy bueno, lleno de entusiasmo y tranquilidad, lo que se refleja en la actitud y la vibra del álbum.

Canciones como Gáldar ejemplifican esta fusión de elementos, combinando ritmos modernos como el reggaetón con sonidos tradicionales como el merengue y la salsa, creando una experiencia musical única que evoca la alegría y la singularidad de las fiestas populares canarias. El álbum es una declaración de amor a su hogar, un lugar al que desea regresar y desde donde seguir desarrollando su carrera, impulsando una industria musical local y reivindicando el talento canario.

El Baifo es el resultado de una evolución artística y personal, consolidando a Quevedo como uno de los artistas más influyentes de la escena urbana española y latinoamericana





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