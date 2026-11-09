El autor del tiroteo en Cracovia fallece y Polonia entra en luto nacional

El presunto tirador ultraderechista muere en el hospital tras dejar seis muertos en Cracovia. Polonia decreta luto nacional y investiga vínculos terroristas.

El presunto autor del tiroteo que devastó la Plaza del Mercado Principal de Cracovia ha fallecido en un hospital tras sufrir heridas graves durante el intercambio de disparos con la policía. Este evento, que dejó un saldo trágico de seis muertos y dieciséis heridos, ha llevado al Gobierno polaco a decretar dos días de luto nacional en señal de duelo por las víctimas.

Neutralización policial y muerte del sospechoso

Las autoridades regionales de la voivodad de Pequeña Polonia confirmaron en un comunicado oficial que el individuo, identificado como un ciudadano polaco de veinticuatro años, murió en la madrugada del domingo. El hombre había estado en estado crítico desde el sábado, cuando los agentes de policía lo neutralizaron tras un enfrentamiento de tres minutos en el corazón histórico de la ciudad.

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Después de ser herido de bala, el sospechoso fue trasladado bajo custodia policial a un centro médico, donde los cirujanos intentaron salvar su vida mediante diversas intervenciones. Aunque la fiscalía nacional no detalló la hora exacta del deceso ni las causas forenses específicas, confirmó que el tirador ya había fallecido cuando se emitió la noticia oficial.

Contexto del ataque y víctimas identificadas

El incidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas del sábado cuando el atacante irrumpió en la Plaza del Mercado Principal y abrió fuego indiscriminadamente contra los transeúntes. Las autoridades han confirmado que el hombre actuó en solitario, utilizando su propio vehículo para acceder a la zona peatonal antes de comenzar el tiroteo.

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El balance final de víctimas mortales incluye cuatro mujeres y dos hombres, entre ellos un ciudadano británico. Además, dieciséis personas resultaron heridas, cinco de ellas extranjeras, junto con dos oficiales de policía que fueron impactados por proyectiles durante la intervención para detener al agresor.

Conexiones con asesinatos familiares en otra localidad

Durante la investigación de la vivienda del sospechoso en Ostrowiec Swietokrzyski, las fuerzas del orden hallaron los cadáveres de tres personas con heridas de bala. Se sospecha que las víctimas eran sus padres y su hermana, lo que sugiere que el ataque en Cracovia podría ser parte de una escalada de violencia premeditada.

El ministro del Interior, Marcin Kierwinski, reveló que el presunto autor estaba fascinado con ideologías de extrema derecha. Esta revelación ha impulsado a la fiscalía general de Polonia a abrir una investigación formal por un delito de carácter terrorista, buscando esclarecer si existían cómplices o redes de apoyo.

Reacción política y próximos pasos judiciales

El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó públicamente los hechos como un atentado y ordenó inmediatamente la suspensión de actividades públicas durante dos días de luto nacional. Esta medida busca honrar a las víctimas y consolidar el duelo colectivo en una de las ciudades más emblemáticas de Polonia.

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A pesar de la muerte del sospechoso, la investigación judicial y policial continúa activa para determinar el móvil exacto y el alcance completo de los hechos. Los agentes se centran ahora en analizar la evidencia encontrada en la vivienda de Ostrowiec Swietokrzyski para vincular los crímenes familiares con el ataque masivo en la capital histórica.