El aumento del SMI y los costes laborales asfixian a las pymes en España

Un análisis detallado del impacto del incremento del salario mínimo interprofesional y los costes laborales en las pequeñas y medianas empresas españolas, destacando la destrucción de empleo y negocios en este sector frente al crecimiento de las grandes empresas.

Entre el primer trimestre de 2021 y el cuarto de 2025, el salario mínimo interprofesional (SMI) en España experimentó un aumento del 22,7%, pasando de 965 euros a 1.184 euros en catorce pagas.

Sin embargo, según los cálculos de Cepyme, los costes laborales de las pequeñas y medianas empresas (pymes) crecieron en un 28,7% durante el mismo período. Este incremento de las cargas laborales ha sido aún más pronunciado desde 2019, con un aumento del 66%, y desde 2016, con un 86%. Como consecuencia directa, el tejido productivo ha destruido 13.350 pequeños negocios (microempresas) en los últimos seis años, registrándose 692.231 empresas de 1 a 2 trabajadores a cierre de 2025.

Si se considera la última cifra disponible de la Seguridad Social, de marzo de 2026, la destrucción de estos pequeños negocios asciende a 16.223. Además, en este período también se ha producido el cierre de 1.603 empresas de 3 a 5 trabajadores. Estas cifras contrastan con la tendencia general, evidenciando la asfixia del tejido productivo de menor tamaño, tanto por el aumento de los costes laborales como por los de producción, impulsados por la inflación.

Desde finales de 2019, los costes operativos de las pymes han crecido un 25%, según el Indicador Cepyme sobre la situación de la pyme correspondiente al segundo semestre del año pasado. A diferencia de la contracción de las empresas de menor tamaño, las grandes empresas han experimentado un crecimiento significativo.

Entre finales de 2021 y marzo de 2026, se registran 451 compañías más con más de 499 trabajadores; 752 más entre 250 y 499 empleados; 4.235 más entre 50 y 249 trabajadores; 18.225 empresas más de 10 a 40 empleados; y 3.638 más de 6 a 9 trabajadores. El empleo asalariado refleja esta tendencia, con una caída en el volumen de asalariados en los pequeños negocios, en contraste con los avances generales de afiliación, especialmente concentrados en las grandes compañías, que copan el 67% de todos los puestos de trabajo creados entre el cuarto trimestre de 2024 y 2025.

Esta doble tendencia sugiere un trasvase de ocupados de los pequeños negocios a las empresas más grandes, que cuentan con mayor capacidad para afrontar los incrementos de costes y una estructura más desarrollada para absorber la legislación laboral impulsada por el Gobierno en los últimos años. Entre finales de 2021 y marzo de 2025, las microempresas de 1 a 2 trabajadores han perdido 20.631 empleados, y las empresas de 3 a 5 trabajadores han destruido 4.623 puestos de trabajo.

Por otro lado, las empresas de 6 a 9 trabajadores han sumado 27.220 empleos; las de 10 a 49 registran 435.241 trabajadores más; las de 50 a 249 han elevado sus plantillas en 482.801 personas; las de 250 a 499 trabajadores tienen ahora 266.533 empleados más; y las de más de 499 registran 1,3 millones de empleados más. La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha reclamado avanzar hacia un entorno económico y regulatorio que favorezca la actividad empresarial, impulse la competitividad y permita a las pymes recuperar su capacidad de crecimiento.

Además, ha abogado por cuidar a los trabajadores en las pymes, que son una parte fundamental del sector, y por controlar la regulación. El estudio también advierte de que el impacto de la guerra en Irán puede agravar la coyuntura para los negocios más pequeños, ya que la evolución de los costes representa un problema que se agravará en los próximos meses como consecuencia del conflicto bélico.

La presidenta de Cepyme advierte de que la prolongación de la guerra puede acabar desembocando en más cierres de empresas y en despidos de los trabajadores, especialmente en un contexto de escasa flexibilidad para que los empleadores acometan ajustes. Las tensiones geopolíticas apuntan a un aumento de los riesgos a corto plazo, especialmente para las empresas de menor tamaño





ExpansionBolsa / 🏆 34. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Salario Mínimo Interprofesional Pymes Costes Laborales Empleo Grandes Empresas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

España: prestigio fuera, sabotaje dentroEspaña atraviesa una paradoja que ya no es solo algo más que una anomalía: se está convirtiendo en un síntoma de deterioro democrático.

Read more »

Población de España supera récord histórico con 97.021 más en un trimestreLa población de España ha alcanzado un nuevo récord histórico de habitantes, con un total de 49.687.120 personas entre enero y marzo de 2026, frente a los 49.227.658 del año anterior. El crecimiento se debe al aumento de personas nacidas fuera de las fronteras y a la caída de la natalidad española.

Read more »

Renault celebra la décima reunión para negociar un convenio colectivo en EspañaEste jueves se celebra la décima reunión entre los representantes de los trabajadores y la dirección de Renault para negociar un convenio colectivo para las plantas españolas de la empresa, situadas en Palencia y Valladolid, que abra la puerta a la adjudicación por parte de Renault de un plan industrial que asegure el trabajo a largo plazo.

Read more »

La España vaciada se queda huérfana de MIR: los futuros residentes descartan formarse en estas provinciasTodavía Huesca y Teruel no han sido seleccionadas por ningún candidato. Más información: Los MIR agotan en el primer día de elección Dermatología y Cirugía Plástica y ninguno escoge Urgencias en su estreno

Read more »