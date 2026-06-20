El Aula Canguro de la Escuela de Adultos Miguel Hernández de Utebo: un espacio pionero en Aragón

El Aula Canguro de la Escuela de Adultos Miguel Hernández de Utebo es un espacio pionero en Aragón que permite a madres, padres y abuelos seguir formándose mientras sus hijos y nietos permanecen atendidos de manera flexible y gratuita.

El Aula Canguro de la Escuela de Adultos Miguel Hernández de Utebo es un espacio pionero en Aragón que permite a madres, padres y abuelos seguir formándose mientras sus hijos y nietos permanecen atendidos de manera flexible y gratuita.

Mientras los adultos aprenden, los niños esperan al otro lado del pasillo, en el Aula Canguro, un espacio repleto de colores y juegos para todas las edades. La idea de crear este servicio surgió de escuchar a las personas que querían estudiar pero que no podían hacerlo debido a sus circunstancias familiares.

La directora de la escuela en aquel momento, Ana del Buey, explicó que veían que había personas que querían estudiar pero que no podían hacerlo debido a los cuidados de sus hijos o nietos. Por lo tanto, decidieron crear un espacio específico para los menores dentro de la propia escuela. Un lugar seguro donde los adultos puedan seguir aprendiendo sin tener que elegir entre formarse o cuidar.

El Aula Canguro de Utebo funciona de forma flexible y se organiza en función de las necesidades reales del alumnado. La monitora titular permanece con los menores durante el tiempo que dura la formación y pueden acudir niños y niñas de entre 0 y 12 años. El aula está dentro del mismo edificio, lo que significa que los estudiantes y sus hijos o nietos están cerca en caso de que surja alguna necesidad.

Esta tranquilidad resulta fundamental para quienes dejan por primera vez a un bebé al cuidado de otra persona. El Aula Canguro se ha convertido en una herramienta de inclusión educativa que permite a personas que antes quedaban fuera del sistema acceder a una formación que resulta clave para mejorar sus oportunidades laborales y sociales. La joven marroquí Ouafae es un ejemplo de esto.

Llegó a las clases de español con la meta de eliminar la barrera del idioma para poder emprender un pequeño negocio de repostería. Ahora, mientras ella estudia español en una de las aulas de la Escuela de Adultos, su hijo juega, pinta o se entretenido con otros niños en el Aula Canguro. Si no existiera este servicio, Ouafae asegura que no podría venir a clase. La frase parece sencilla, pero encierra una realidad que conocen bien muchas familias.

Estudiar cuando se tienen hijos pequeños no siempre depende de las ganas o de la motivación. A menudo depende de algo mucho más básico: tener con quién dejarlos. La conciliación, o más bien la falta de ella, está dejando fuera de las aulas a quienes más podían beneficiarse de la formación.

El Aula Canguro de Utebo es un ejemplo de cómo se puede conciliar la formación con la vida familiar y cómo se puede ayudar a las personas a acceder a una formación que resulta clave para mejorar sus oportunidades laborales y sociales





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