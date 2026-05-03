El auge del ube: cómo un ñame morado filipino se convierte en el nuevo matcha

Jeffrey Cesari, un exauditor de 31 años, busca lanzar un latte de ube en París tras descubrir la creciente demanda global de este ingrediente filipino. Mientras el ube gana popularidad como el posible sucesor del matcha, la cadena de suministro se enfrenta a desafíos para satisfacer la demanda.

Jeffrey Cesari, un exauditor de 31 años, creció disfrutando del ube, un ñame morado originario de Filipinas , durante sus visitas a su familia en el país.

Sin embargo, hace siete meses, al probar un latte de ube en un café turco, se le ocurrió la idea de lanzar un producto similar en su ciudad natal, París. Al sumarse a la creciente demanda global de ube, un ingrediente que ha ganado popularidad en redes sociales por su característico tono violeta en bebidas, pasteles y otros dulces, Cesari descubrió que obtener la hortaliza de raíz no era tan sencillo, especialmente tras su reciente auge.

Inicialmente, buscó información en grupos de Facebook y consultó a ChatGPT y Gemini, pero no estaba seguro de la confiabilidad de los sitios web que encontró. Además, existían diversas variedades de ube, como Baligonhon, Sampero y Kinampay, y diferentes presentaciones, como extracto, polvo o mermelada. También temía que algunos productos pudieran estar mezclados con cultivos más comunes, como el taro o la batata morada. Cesari pausó su búsqueda hasta febrero, cuando viajó a Filipinas para visitar a su familia.

Allí, recorrió panaderías y mayoristas con la esperanza de rastrear las cadenas de suministro hasta los propios agricultores. Sin embargo, muchos se mostraron reacios a compartir información sobre sus fuentes. Fue un proceso frustrante, ya que Cesari creía que para obtener ube de alta calidad era necesario estar en el lugar, tocar, ver y probar el producto.

Finalmente, un familiar le mencionó una iniciativa reciente para cultivar ube destinada a la exportación. Cesari viajó en barco durante dos horas desde Cebú hasta la isla vecina de Bohol, donde conoció a agricultores dispuestos a abastecerlo con 10 kilos al mes. Espera lanzar su mezcla para latte de ube, llamada Ube Signature Paris, para finales de junio.

El ube ha sido durante mucho tiempo un producto de nicho, principalmente consumido por comunidades filipinas, pero en los últimos años ha ganado reputación como un posible sucesor del matcha, el té japonés verde brillante que se convirtió en un básico de las cafeterías. Una escasez mundial de matcha el año pasado impulsó a algunas marcas de alimentos y bebidas a adoptar el ube, que también tiene raíces asiáticas, un sabor suave y un color intenso.

Rhea Topacio, fundadora de Panama World, una empresa con sede en Ámsterdam que vende productos con sabor a ube, como helado y jarabe, destacó que el ube está experimentando un auge. La gente siempre busca algo nuevo, especialmente en la era de las redes sociales. En marzo, Starbucks añadió a su menú un macchiato helado de ube y coco, tras el éxito de su sabor a ube en locales premium.

Costa Coffee, su competidor británico, también lanzó un nuevo sabor a ube ese mismo mes para su chocolate caliente y bebidas tipo frappé. Según Datassential, una firma de investigación de mercado con sede en Chicago, el 27% de los consumidores en Estados Unidos ahora sabe qué es el ube, frente al 15% de hace cinco años.

Aunque la oferta de ube en los menús se ha triplicado en los últimos cuatro años, todavía aparece en menos del 2% de los menús en Estados Unidos. Aunque los productos morados no han alcanzado la misma omnipresencia que los lattes de matcha, su creciente popularidad está presionando a la cadena de suministro de ube, menos desarrollada.

Las empresas pueden ser herméticas sobre el origen de sus insumos, y Topacio advirtió que muchos consumidores probablemente no pueden distinguir si están probando ube real o no. Tras ser nombrada la reina del ube en una revista filipina europea el año pasado, más negocios comenzaron a contactarla tanto para comprar como para vender productos de ube. Algunos le ofrecieron polvo de ube procedente de Malasia, China o Vietnam, pero Topacio prefiere ayudar a los agricultores filipinos, que rara vez se benefician de la demanda global debido a la falta de conexiones directas con los consumidores en el extranjero.

Las brechas en la cadena de suministro local también provocan una distribución desigual en todo el país. Falta un eslabón entre los agricultores y el mercado. Algunos de mis amigos dicen que hay mucho ube en el mercado, pero no llega a donde se necesita





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