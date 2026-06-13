El auge del evangelismo en España: estadios llenos, milagros y controversias

El evangelismo crece en España con eventos masivos y pastores que afirman realizar milagros, generando debate sobre su ortodoxia y métodos.

El cristianismo evangélico experimenta un crecimiento notable en España , con cifras que podrían alcanzar hasta un millón y medio de fieles. Este fenómeno se manifiesta en eventos multitudinarios que llenan estadios, como el reciente encuentro en el Estadio Metropolitano, donde el exfutbolista Carlos Cuevas dio su testimonio de conversión.

Las convocatorias, organizadas a menudo por pastores carismáticos, atraen a miles de personas en busca de experiencias espirituales intensas. Uno de los aspectos más llamativos son las supuestas sanaciones milagrosas que se producen durante estos actos. Pastores como Guillermo Maldonado, quien asegura haber sido testigo de 100.000 milagros, realizan eventos donde piden a los asistentes que suban al escenario para ser curados de dolencias como la imposibilidad de caminar o el cáncer.

Maldonado afirma haber documentado 535 milagros en solo tres días. Tras las sanaciones, suele llegarse el momento de las donaciones, una práctica que ha generado cierta polémica. Otro pastor destacado es Juan Vizarraga, que recorre los pueblos de Almería llevando su mensaje y realizando curaciones en pabellones municipales, retransmitidas en vivo a través de redes sociales.

Estos eventos no solo se limitan a los recintos cerrados; cada vez es más común ver a grupos evangélicos en las calles ofreciendo información y predicando. Sin embargo, esta expansión no está exenta de críticas. La Alianza Evangélica Española, a través de su portavoz Pedro Tarquis, expresa su disconformidad con el mensaje de estos predicadores.

Tarquis señala que el verdadero evangelio se define por el respeto a la persona, en contraste con las prácticas de algunos pastores que enfatizan los milagros y las curaciones. La controversia se centra en la ortodoxia de estas manifestaciones, que algunos consideran alejadas de la tradición cristiana y cercanas al extremismo. El crecimiento del evangelismo en España plantea interrogantes sobre su impacto cultural y social, así como sobre la regulación de las prácticas religiosas.

Mientras tanto, los seguidores continúan llenando estadios y pabellones, en busca de una conexión espiritual que muchos encuentran en estos eventos masivos. La presencia evangélica se ha multiplicado en los últimos años, y parece que su influencia no hará más que aumentar, generando tanto adhesiones como resistencias en una sociedad cada vez más diversa desde el punto de vista religioso





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