El auge de Vox: ¿Cómo frenar la subida de la ultraderecha?

El aumento notable en los votos de Vox preocupa al Partido Popular, quien busca estrategias para contrarrestar este fenómeno. El Gobierno señala la polarización del discurso del PP como un factor clave en este crecimiento. Los expertos advierten sobre los peligros de la polarización y la necesidad de abordar los motivos subyacentes a la ascenso de la ultraderecha.

La pregunta sobre el auge de Vox ha dominado las conversaciones política s durante toda la semana, después de que EL PAÍS y la Cadena SER publicaran una encuesta que señala el crecimiento exponencial del partido, el cual ya se ha llevado casi un millón de votos al PP y supera el 17%. ¿Quién está impulsando el ascenso de Vox ? ¿Cómo se puede detener esta tendencia? Todas las miradas están puestas en el PP, el principal interesado en frenar a lo que no deja de ser una escisión suya.

Su líder y muchos dirigentes salieron de ahí, y ahora ya es su gran rival en la derecha. El Gobierno sostiene que es el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el endurecimiento de su discurso y la deriva hacia posiciones más derechistas en temas como la inmigración, quien está abriendo las puertas a que el partido de Abascal siga creciendo. “Les está pasando lo mismo que a nosotros con Podemos en 2015”, resume un ministro socialista. “No sabíamos cómo hacerles frente, tenían la hegemonía del discurso, y se llevaban a todos los jóvenes de izquierdas. Estuvieron a punto de lograr el sorpasso en 2016, pero nos mantuvimos firmes en no ser iguales que ellos. Después vinieron las primarias de 2017, en las que Sánchez enarboló la bandera de la izquierda y de las bases frente a la cúpula del PSOE, y ahí Podemos ya no volvió a ser una amenaza real. Si el PP copia a Vox para frenarlo, se lo puede llevar por delante. Es un error de libro, pero no lo ven”, añade. \El PP, aunque admite que el endurecimiento del discurso de Feijóo es evidente, sostiene que es porque es lo que reclama el votante conservador, cada vez más indignado con el presidente del Gobierno. Los populares creen que el gran responsable del ascenso de Abascal es Pedro Sánchez por haber decidido polarizar con ellos, por centrar buena parte de su discurso en el combate a la ultraderecha. “Sánchez está todo el día hablando de Vox”, sentencia un dirigente. “Saca constantemente a Franco, y trata de vincular todo el tiempo al PP con Vox. Él quiere que ellos suban para dividir el voto de la derecha. Les está ayudando mucho”, asegura. En el Gobierno creen que esto son excusas por los nervios de los populares e insisten en que es Feijóo quien se ha movido a posiciones muy distintas a las que prometió cuando dio el salto a la política nacional con esa idea de “no he venido a insultar a Sánchez sino a ganarle”. Diferenciados dirigentes del PP consultados admiten que les está costando mucho frenar a Vox, pero señalan que crecen por oleadas vinculadas a acontecimientos dramáticos. El año pasado por la dana en Valencia y este por los incendios, pese a ello confían en que la espuma bajará. “Hace 10 años los chavales votaban a Podemos y ahora a Vox. Pero no hay que ponerse nerviosos, esto va a bajar”, señala un diputado popular. Entre los dirigentes del partido se perciben esos nervios por la dificultad de frenar a los de Abascal, pero otros dirigentes más cercanos a Feijóo buscan el pragmatismo: la prioridad es que la derecha sume una mayoría para echar a Sánchez, algo que no sucedió en 2023 por cuatro escaños. “Hay muchos listos que nunca han estado en política diciendo que lo hacemos muy mal. U nos dicen que somos muy blandos y otros que somos demasiado duros. Pero lo cierto es que hay más escaños de derechas que nunca en la historia, así que tan tontos no seremos”, señala un dirigente. \La estrategia de los populares de entrar en todos los marcos de Vox tiene sorprendidos a los expertos, que no acaban de entenderla. Mariano Torcal, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra, y un experto en polarización que ha publicado varios libros e investigaciones sobre este asunto, sostiene que los datos que han estudiado prueban que “la polarización solo consigue es alimentar a los extremos”. “La estrategia de generar una gran hostilidad hacia la izquierda y hacia el Gobierno hace que muchos de esos votantes del PP se vayan a Vox”, argumenta. “Lo que vemos en los estudios es que si compras el lenguaje, vas a conseguir una fuerte polarización y un mayor odio a la izquierda, pero eso va a beneficiar al extremo y perjudicar a Feijóo”. La socióloga y politóloga Cristina Monge coincide en este análisis: “Hay una tendencia de fondo de crecimiento de la ultraderecha en toda Europa por distintos malestares que afectan a los jóvenes y a muchos colectivos. Eso es general. Pero la actitud de la derecha tradicional es clave para frenar o no esa ola. Y el PP con su ‘me gusta la fruta’, o sea ‘Sánchez, hijo de puta”, y el antisanchismo visceral le está haciendo un gran favor a Vox. Es incomprensible. El politólogo Lluís Orriols, profesor en la Carlos III, apunta en línea similar. “Vox está subiendo a costa del PP. Los datos son clarísimos. Casi un millón de votos. Vox gana votos por la polarización y la insatisfacción con las instituciones. No hay una fórmula clara para responder a la ultraderecha, pero ya sabemos por experiencias europeas que la asimilación no es ganadora”, señala





