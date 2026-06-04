El auge de los tratamientos estéticos impulsado por la presión laboral y social

La demanda de procedimientos no invasivos como el bótox crece entre profesionales de alto nivel, normalizando los retoques estéticos en entornos laborales competitivos.

La presión por parecer joven y la normalización de los procedimientos estéticos están impulsando una industria en auge en todo el mundo. Desde que Joëlle Rotsaert abrió su segunda clínica de estética en Shoreditch, Londres, hace 18 meses, ha visto cómo profesionales de empresas de servicios financieros vecinas acuden a ponerse bótox a la hora de comer.

Es como un pequeño capricho, explica. En la zona que rodea la City de Londres, Rotsaert afirma que cada vez abren más clínicas para satisfacer la creciente demanda de tratamientos no invasivos como el bótox o los rellenos.

La normalización de los procedimientos cosméticos está impulsando un boom en este sector de los retoques estéticos, coincidiendo con que los profesionales con altos ingresos se enfrentan a un mercado laboral competitivo, al escrutinio constante en las videollamadas y a la flacidez facial en el caso de los que se someten a fármacos para adelgazar rápidamente. El sector del bienestar, que incluye gimnasios, servicios de diagnóstico y clínicas de estética, es ahora el principal motor de la demanda de alquileres en las calles principales según analistas inmobiliarios.

Londres es una ciudad clave debido a la alta concentración de consumidores adinerados y preocupados por su salud. Las clínicas de estética son una de las categorías de mayor crecimiento dentro del sector y buscan activamente ubicaciones en las calles comerciales, donde la visibilidad, la proximidad y la comodidad marcan la diferencia para atraer clientes, al igual que ocurre con los gimnasios y las cafeterías.

En Vienna Aesthetics en Clerkenwell, una ejecutiva que prefiere mantenerse en el anonimato comenta que habla abiertamente con sus compañeros sobre sus tratamientos. Explica que cada vez más gente se anima a hacerlo; si es algo que te hace sentir mejor contigo misma y refuerza tu confianza, no hay nada de malo en ello, aunque sin pasarse.

Esta responsable de Recursos Humanos afirma que busca un acabado más natural en sus tratamientos de bótox, ya que no hace falta parecer artificial. En su entorno laboral, aunque ser atractiva y joven puede ser una ventaja, también puede dejar de serlo si la gente te toma menos en serio. Lucy McCarthy, fundadora del centro que supervisa su tratamiento, advierte que un exceso de relleno puede provocar una estética genérica, y algunas mujeres jóvenes quieren parecerse a las demás.

El deseo de encajar también es habitual entre los ejecutivos de mediana edad en el sector jurídico y financiero, según un reclutador, que atribuye la presión por mejorar la apariencia a la situación actual del mercado laboral. David Jack, propietario de una clínica en el distrito financiero de Londres, afirma que sus clientes desean que su apariencia refleje su capacidad y energía, especialmente durante transiciones profesionales o al acceder a puestos de responsabilidad.

Estas preocupaciones son comunes entre los profesionales que trabajan de cara al público, en puestos de liderazgo o en sectores altamente competitivos, quienes temen sentirse infravalorados en entornos donde la imagen importa. La demanda de tratamientos no invasivos ha cambiado: la popularidad de los rellenos ha disminuido ligeramente, mientras que la de los relajantes musculares como el bótox, incluido el llamado bótox preventivo para clientes jóvenes, se ha mantenido estable.

También se observa que el gasto de los clientes habituales es más resistente. Los procedimientos quirúrgicos también se han vuelto más comunes: en Reino Unido, el número de personas que se sometieron a un lifting facial aumentó un 11% durante el último año.

Según el Centro para un Envejecimiento Mejor, una de cada diez personas mayores de 45 años se plantearía la cirugía plástica para conseguir un trabajo o un ascenso, y una de cada cinco, el bótox o los rellenos. Harriet Bailiss, codirectora de la campaña Edad Sin Límites del centro, cree que esto no es de extrañar: a los 45 años todavía se está 22 años por debajo de la edad de jubilación, pero a partir de ese momento la gente siente la presión de parecer más joven en el trabajo, ya que parecer mayor se percibe como una desventaja.

Una ejecutiva que lleva más de un año buscando un nuevo puesto afirma que la discriminación contra las mujeres mayores de 50 años es una realidad, y que el edadismo se manifiesta tanto en la contratación como contra los que suelen tener menos oportunidades de desarrollo. Existe la percepción generalizada de que al envejecer nos estancamos, y muchos lo perciben en sus interacciones cotidianas





ExpansionBolsa / 🏆 34. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tratamientos Estéticos Bótox Presión Laboral Edadismo Rejuvenecimiento

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rusia lanza uno de sus mayores ataques en Ucrania y mata al menos a 18 personasSe trata de la primera ofensiva de esta envergadura lanzada por las fuerzas del Kremlin desde que Moscú anunció una nueva campaña de ataques a centros estratégicos ucranianos....

Read more »

Sara Zaldívar: “Hay más artistas hoy en día que en toda la historia. Te puedes ganar la vida perfectamente”La empresaria y mecenas comparte detalles sobre su vida, su labor cultural y su pasión por el arte. La disciplina que ha dado forma a proyectos como la feria de cerámica CerARTmic de la que es cofundadora, y que estrena su nueva edición.

Read more »

Expertos en Neumología destacan la importancia de la atención especializada ante el aumento de enfermedades respiratoriasReconocidos neumólogos de hospitales españoles describen su labor en EPOC, asma, hipertensión pulmonar y oncología torácica, subrayando la relevancia de la investigación y la asistencia integral.

Read more »

El Plan Camino consiguió en dos años empleo a 697 víctimas de trata y mujeres que querían dejar la prostituciónEn 2022, 1.535 mujeres participaron 'de alguna forma en el proceso de inserción laboral' y 270 'consiguieron un trabajo en algún momento de la ejecución'.

Read more »